自由共和國》張溫波／勞基法再修正應呈現實質彈性

張溫波／曾任台大教授、經建會退休

勞基法部分條文修正草案，立法院預定本週一排審、本週三召開公聽會、下週四進行逐條審查。輿論期盼這次修法應達成實質增加彈性，歐美日商會的年度報告，都提出這項主張，以增進企業（廠商）營運作業順暢，迎接訂單源源而來的商機，趁勢提振經濟活力。

主政者指稱這次修法重點有兩項：一為四不變，二為四彈性，經檢視其內容並非符合該兩項精神。所謂四不變，指正常工時、週休二日、每季加班上限一三八小時、加班費率四項不變。既然如此，那原先企業界強烈反對的兩週、四週及八週「彈性」工時最缺乏彈性，其適用行業別的認定及公告，為何依然操之於勞動部的權柄。各行業甚至行業內每一個別企業的營運作業特性互異，勞動部何德何能，為各行業設定適用何類工時型態，造成各企業調度人力無端的桎梏。

所謂的四彈性，指加班、排班、輪班間隔時間、「七休一」四項彈性。前述彈性工時機制沒有解套，何來加班、排班彈性。企業界期待每月加班上限從四十六增至五十四小時的原訴求落空，也沒有增加彈性時間，對支應「急單」同樣無濟於事，必然流失不少商機。

至於七休一的鬆綁（四彈性之一） ，勞動部拒絕個案申請，個別企業必須經由各行業公（協）會向中央主管機關申請「同意」、勞動部「審定」、勞資協議或工會「同意」、地方政府勞工局「備查」等多層關卡。申請程序繁雜又冗長，廢時曠日，難以配合企業接到「急單」所需的加工彈性。急單形同客戶緊急調貨，往往在一個月內交貨，申請特例假加班應急，難如登天。

易言之，勞動部設計的關卡，終必變為「卡」關，企業商機隨之流失，勞工沒有機會加班，何來增加實際工資所得，補貼家計。

勞動部增訂工時彈性關卡，莫非要樹立官威，並訂定難懂難行的繁複條文，勞資無所適從，困擾不少。勞基法過於複雜難行是「果」，而勞動部偏執心態是「因」，主政者應設法排除這一關卡，才是修法解套的要件。