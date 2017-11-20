自由共和國》曾昭明／「國語文」的「新秦制」與台語

針對國民黨立委林德福13日於立法院不准客委會主委李永得用客語報告，包括台大教授邱榮舉（右起）、台灣客社社長張葉森、新北市客家聯盟理事長葉雲仁等多位客家團體代表14日召開記者會，對林德福提出強烈抗議。（記者羅沛德攝）

曾昭明／天朝主義批判研究者

國民黨林德福阻止客委會主委李永得在立法院用客語報告，要求李永得「說中文」。這個事件最值得深思的，恐怕不是國民黨政治人物的慣性作為。更嚴肅的問題，或許就如廖千瑤的評論《中文闖禍，台語挨打？》所點出的，為何每次發生這類事件，都有人（特別是廣電媒體）或刻意或無意，去模糊問題，扭曲事件的本質？

一位朋友說，對某些人，「中文／華語」早已成為「神性的語言」，地位就宛如中古歐洲的拉丁文，是「有文化水準的人」認識和思考世界唯一可能與正當的媒介；而且，這種語言體制的優越地位，既不能質疑，更不可評論。正是如此，一旦爆發客語、原語受壓迫的事情，他隨即的「本能衝動」，是去找台語當獻祭的「替罪羔羊」，將事件描述為「福佬沙文主義的幽靈在作祟」。我發覺，我很難拒絕這個關於「帝國巫術學」的判斷。

我們都知道，台灣的媒體與學校運作，是環繞著「新秦制」（=「書同文、語同音」的「國語文」建制）而展開的。而且，這種「新秦制」，實際上乃是當代「中華型文化帝國主義」的基礎結構。近來，中國的權力集團，正意圖全面消滅藏族、維吾爾族與蒙古族語言；但此等嚴重的事態，台灣的天朝文人卻一直禁止討論。

無論如何，這種以「國語文」來消滅「方言」的「新秦制」，生命期其實與梁啟超發明的「中華民族」話語一樣，從倡議到鞏固為文化霸權構造，還不過百多年光景。在人類歷史，僅僅百年的事物，或許還算「幼年期」；然而，僅這一百年，已足以讓台灣的戰後世代，讓今日對岸的中國人，普遍以為，「說中文」是天經地義，「說台語」卻必然是「福佬沙文主義」。

真的要談「福佬沙文主義」，就讓我們來認真審視我們的社會吧！自由時報不是用台語書寫報導與評論，公共電視也不是主要使用台語。而我們的學校與大學呢？沒有任何一個全面使用台語授課。乃至絕大部分母語為台語的人，也沒能力用自己的母語書寫（包括作者家己）。在媒體，找不到台語書寫的文章；在書店，難以發現台語文學作品。「福佬沙文主義」，何德何能，可以與「中華型文化帝國主義」相提並論？

國民黨政治人物說「說中文」，卻未察覺到這個說法自我弔詭。「中文」實際上是不能「說」的，而只能用來「寫」和「讀」。那為何國民黨政治人物會想像「說中文」是「自然法則」？

各種漢字文本，雖然不是基於台語或客語寫下的，但原本也能用台語或客語來讀。這點，就如同古代日本人與越南人用日語或越南語讀漢字一般，沒有基本差別，也同樣隱含「音讀」與「訓讀」並存的雙重語音形態。只不過，現在被命名為「中文」的漢字，在「國語文」建制下，被帝國機器強制規定，只能用「國語」來讀。「說中文」這個怪異的語彙，正好洩漏了「國語文」建制的真正奧秘──一某種「漢字帝國主義」深層的「書寫中心主義神學」，以及隨附的以「書同文」來強制「語同音」的帝國語言建構策略。

於是，在台灣，我們就會看到，每當「漢字帝國主義」下的「中文霸權」曝露了藏身之所，有人就會隨即貼上「福佬沙文主義」的排斥性標記，補強「中文霸權」的弱點。這種置換策略的明顯源頭，至少是從天朝主義文人陳映真開始，而後變成天朝主義「左派」展開「巫毒民族主義批判」的社會指涉。究其實，這種後來在姿態上自我標記為「後殖民國際主義」的「左派」話語，在「文化政治」上 的確實意涵，毋寧該說是「中華型文化帝國主義」的附屬意識形態裝置。