自由共和國》林盈達、李忠憲、張順志、林宗男、吳明蔚、紀國鐘、鄭桓圭／科技組織、定位與鏈結的改造

林盈達／交大教授、李忠憲／成大教授、張順志／成大教授、林宗男／台大教授、吳明蔚／資安創業家與駭客、紀國鐘／總統府國策顧問、行政院政務顧問、鄭桓圭／中科院監事、漢翔董事

任何投資都應該評估投資報酬率，政府每年超過一千億的科技預算投入在各種研發計畫上，這些投資效益最終反映在學術與產業兩個面向：學術論文的能見度是全球的，因此其報酬衡量標準在於貢獻全球學術的影響力；產業創造的股票與工作市場具相當在地性，其衡量標準是創造在地新興產業的產值。學術與產業的上下游關聯性不是一百％，但也不應脫鉤，適當比率的鏈結是必要的。

若要用幾個字來標舉我國科技政策與願景，「領研創產─領先貢獻國際研究、持續創造新興產業」是一個適切的綱領。它可以是一件事：引領研究方向來創造產業；也可以是兩件事：領先國際學術、新創在地產業。以此標準，過去二十年來，國際學術貢獻度提升尚可，但不夠領先，產業創造則嚴重不足，也未能與學術鏈結。學術面向不是本文探討重點，我們希望透過檢討科技相關部會與法人之組織、定位與鏈結問題，建議改造方向，重新激發創造新興產業的動能。

問題一：架構錯置

科技相關部會與法人，經過數十年之發展堆疊，主要分散在科技部、經濟部、科技政委與科技會報辦公室，彼此定位、目標與上下游關係逐漸模糊化，已到了不改造無法有效運轉的階段。

科技部前身國科會，功能僅限於補助大學做研究，及主管國研院以十個中心支援學研界，加上管理三個科學園區，二○一四年升格為科技部後，業務範圍並沒有擴大，造成管研發的管不太到產業新創。經濟部掌管產業發展但缺技術主管，卻握有工研院與資策會等約四十個法人及每年三分之一的科技預算，管經濟的也管研發，但產業新創與基礎的投資環境卻沒到位。

科技政委與六十人的科技會報辦公室「指導」各部會、審核每年一千億分散在科技部（四百五十億）、經濟部（三百二十億）、中研院（一百零六億）及其它部會（農委會、衛福部、文化部、ＮＣＣ共約一百億）的科技預算，及分配較有彈性的額外一百億科發基金預算，形成肩負預算權與指導權的「大政委」現象。

這些「架構錯置」造成研究與新創錯誤分屬科技部與經濟部，且不互為上下游，加上搶食科發基金預算，很難不彼此掣肘。

問題二：目標雜亂

許多人質疑，如果經濟部將「補助」原先定位為衍生新創的工研院與資策會之預算，全部拿來「投資」新創公司，經過這麼多年，可能會創造出幾個新興產業的龍頭廠與一堆的衛星廠，為什麼對法人的補助卻沒能持續早期工研院新創搖籃的美名？

答案是：經濟部無力因應立法院預算中心不斷要求的ＫＰＩ，造成管理法人的「目標雜亂」，一方面要看補助「科專」計畫的技術前瞻，一方面要看從廠商來的「自籌款」，以及輔導廠商數、辦研討會數等「苦勞ＫＰＩ」。但前瞻技術往往因找不到技轉廠商或衍生新創，而將成果束之高閣當做獎狀，於是自籌款大多是賺「工商服務」的辛苦錢，最終「科專」與「自籌」無法互為上下游。

為何前瞻技術找不到技轉廠商或衍生新創？前瞻技術是用在新興或高階大型產品，特別是企業級與電信級產品，需要有國內市場（home market）的歷練才能成熟後外銷全球，然政府採購的企業級資通訊產品九成來自外商，國內系統整合商代理的企業級產品也是九成以上外商產品，國內電信業者採購的電信級產品也是九成以上來自外商，欠缺可供歷練的「國內採購場域」，造成台灣眾多資通訊「大廠」高度集中在消費性產品市場，沒有一家是真正主攻企業級或電信級產品，難怪許多科專之技轉與新創績效不彰。

問題三：鏈結薄弱

各界一直強調產官學研要合作，但事實上彼此間「鏈結薄弱」。大學做太前瞻的研究，特別是用在企業級與電信級產品的技術，也面對跟法人科專一樣的窘境，找不到技轉廠商，也不敢新創，因為大家都缺乏home market歷練，最後出路仍是以國際學術論文及專利當獎狀。法人除了科專技術前瞻的獎狀，更忙於工商服務類型的自籌款，與大學的合作則停留在上游的前瞻、專利與國際標準，只有少數能攜手走到下游的技轉與新創。

要解決當前的種種問題，我們認為必須進行組織改造（re-organization），而後是價值鏈的定位改造（re-positioning），最後將各方重新鏈結（re-chaining）。（上，待續）