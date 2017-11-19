自由廣場》別拿轉型正義當政治籌碼

◎ 劉一德

日前傳出民進黨立院黨團總召柯建銘試圖延緩正等待三讀通過的「促進轉型正義條例」，與國民黨黨團交換條件，讓爭議不斷的勞基法修正草案能夠在本週五完成一讀程序，進入委員會審查。先姑且不論這個消息的正確性如何，本人在此必須沉重呼籲民進黨：轉型正義相關法案絕不能成為政治籌碼！

相信這次蔡英文政府的完全執政，除了是台灣人民對於馬英九政權過度親中的反彈外，更是許多年輕人在面臨極度不友善的社會制度下，全面開始探索台灣政治經濟的歷史後，對於台灣正常化的渴求。洪仲丘事件揭露國軍內部的腐敗與官官相護、三一八學運則彰顯出國民黨立委無視正當程序的顢頇；改革軍公教退休制度、清算國民黨不當黨產、調查白色恐怖加害者，這些攸關台灣轉型正義的殷切盼望，更是將民進黨推向政權的民意彰顯。

也因此，雖然在立法院中透過法案與法案的交換，讓自己黨派的利益獲得最大化本身並無可厚非；但從交換與被犧牲的法案中，更能夠看出這個政黨認為應該佔據優越地位的價值。確實，若民進黨黨團將轉型正義的相關法案當成籌碼，或許可以獲得相當成效；但這也無非顯示出轉型正義並不是民進黨放在最崇高位階的法案，而是可以犧牲、可以交換的棋子罷了！

然而，正如同文化部長鄭麗君在備詢時的發言，許多等待轉型正義的白色恐怖受害者已經沒辦法再等下去了，時間才是轉型正義最大的敵人，遲來的正義已不能說是正義，更何況是當權者的有意拖延！如果「促進轉型正義條例」還被當成政治籌碼，為了黨派的利益就可以不斷犧牲轉型正義的施行，民進黨政府無疑是辜負了台灣人民託付在自身手中，對於台灣正常化的重責大任！

因此，無論在道德高度或民眾的渴求上，轉型正義都應該是民進黨強力鞏固的核心價值，絕不容許為了填補「一例一休」修法後造成的民怨，而拖延轉型正義相關法案的進程。必須強調，「促進轉型正義條例」躺在立法院等待三讀的一年多以來，已接連過世了多位白色恐怖受害者，不應該再讓還殘存的受害者們等待下去了！也不應該再讓生活在不正常制度下的台灣人民等待下去了！

（作者為台聯黨主席）