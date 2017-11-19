自由廣場》八仙的勵志與究責

◎ 秦靖

看到貴報報導「永不放棄 八仙傷者克逆重生」，令人感動，也想起官方的責任問題。

八仙塵爆發生至今超過兩年半，罹難者家屬們日前請求國賠遭到拒絕，由段宜康立委偕同召開國賠記者會，呼籲行政院長賴清德應該正視此事，並痛批新北市觀光局明明知道業者違規，竟還每年頒獎給八仙樂園，表揚其為優良遊樂業者。新北市府則說出事不關己的漂亮話，聲稱市府會提供一切法律服務，協助受害者求償。

筆者狐疑，當年豪氣嗆聲，「該負起責任的，一個都跑不掉！」的侯友宜如今在哪裡？當年的侯友宜說，保險上限只有五千萬元，哪夠賠啊，也賠不了！現在其中十位罹難者家屬準備針對交通部觀光局、新北市政府提出國家賠償訴訟，每名罹難者一千二百萬元，想必新北市府不會在意這小錢，大方給予以慰受難者家屬的心靈！

只不過，明明為公親的新北市府將責任撇得一乾二淨，他們只是擔任「協助」求償的角色。一旦新北市府承認自家觀光局監督業者不力，還要找出第二個「余文」當作代罪羔羊，罹難者每人一千二百萬元的國賠金額更將引起全國納稅人不滿，影響國民黨明年的新北市選情。

政治人物的言行就像面照妖鏡，侯友宜當年那豪氣干雲的嗆聲重重反打自己一巴掌。侯友宜當年嗆聲完就龜縮，該負責的，全部都跑掉了！你看看，現在一心參選新北市長的侯友宜還會再對八仙塵爆事件發表看法嗎？

對了，新北市長好像是朱立倫，他神隱很久了，不知他的想法如何？這些罹難者家屬求助無門，竟然找上立委陳情開記者會，這就是地方父母官親民愛物的施政作為嗎？也就麻煩賴揆暫時兼任新北市長，解決這些受難者家屬的燃眉之急吧！

（作者為教育工作者，台南市民）