自由廣場》致波麗士大人：這不是恐龍判決！

◎ 吳景欽

有男子停車拒絕酒測遭處罰鍰，經提起救濟，先經地院撤銷處分，再遭台北高等行政法院駁回上訴後確定而免罰。如此的結果，既引起警界的反彈，更有恐龍判決之質疑，但真是如此嗎？

此次事件，最大的爭執，在於駕車者見前有臨檢站，即先行停車於路邊，警察認是為躲避酒測，故前往要求其接受臨檢，卻仍不開車門，致被以拒絕酒測，直接依據道路交通安全處罰條例第三十五條第四項，處九萬元罰鍰。故警方開罰，於法有據，似無任何問題。

惟依大法官釋字第五三五號解釋，基於對人民行動自由與隱私權之保障，臨檢之對象，就只能針對已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，而否定警察可不顧時間、地點及對象任意臨檢、取締或隨機檢查、盤查。而依此號解釋所制訂的警察職權行使法，其中的第八條第一項，亦為相同意旨之規定。甚至於大法官釋字第六九九號解釋，除重申警察實施酒測，只有是對已生危害的交通工具，民眾才有配合酒測義務外，更言明，若有拒絕，警察仍須先行勸導不果，且於告知拒絕之法律效果後，才可處以交通罰鍰。

只是就算於二○○一年的釋字第五三五號解釋及二○○三年生效的警察職權行使法，已經禁止概括、隨機性之檢查，但警察設下臨檢站，一律對駕駛者為盤查或酒測的情況，似也未見減少，致使大法官之解釋形同是種宣示，更使法律的強制規定被架空。

而於此次法院判決裡就先指出，人民面對警察設站為概括且隨機之臨檢，人民並無服從與受檢之義務。依此而論，警察以駕駛者不願接受酒測，必有酒駕之疑，僅能說是執法者的主觀臆測，並不能該當已生或易生危害之交通工具。即便之後，有告知拒絕酒測之法律效果，仍無以治癒此等程序的瑕疵，故判定開罰處分違法，致須加以撤銷。

也因此，要說判決是恐龍，實屬太過，只能說，法院更強調法治與人權，這也代表，警察於未來，執法不僅得細膩與精確，更得重視正當程序之保障。同時，對於發動臨檢門檻之要件，如已生危害、合理判斷等不確定的概念，如何避免相類案件的歧異對待，恐更待司法者進一步的釐清。

（作者為真理大學法律系所副教授）