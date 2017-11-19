自由廣場》評柯市長「買票」說

◎ 黃勝雄

週六媒體報導，台北市長柯文哲說，發重陽敬老金是不對的，還強調台大、政大的學者「每個人都知道不對」，但是每個縣市都在發，「這就是直接買票、直接討好選民。」新聞報導後，新北市長朱立倫弱弱的說，不要都從選舉或政治作為考量。然而，筆者舉雙手贊成柯市長的「說法」，但是對柯市長的「做法」卻抱持極度保留的意見。

現在台灣各個縣市幾乎都在發放重陽敬老金，這當然是「買票」，以台北市為例，因為不論發放的理由是甚麼，不分貧富的只要六十五歲以上長者就人人有份，根本看不出重陽敬老金的「政策目標」是啥？就因為已經六十五歲？張忠謀、郭台銘也都能領？所以二○一五年柯市長宣布砍掉重陽敬老金時，我心裡為他叫好！何況當時北市社會局長也澄清，不是要取消重陽敬老禮金，而是「調整」：限領有低收、中低收證明才可領一千五百元（九十九歲以上人瑞則維持一萬元），領取人數會從近四十萬人大降為一萬八千人，年省約七億元。這樣有甚麼不對？

至於對柯市長的「做法」有意見，原因很簡單：他沒有在買票？他沒有在討好選民嗎？就像很多網友提到的，前幾天貴報報導「私幼補助一．三萬為選舉？柯：政策就是讓人民高興」，請問：私幼補助「讓人民高興」和發重陽敬老金「讓長輩高興」有甚麼不同？為何不劍及履及、全心全力將資源投入解決公立幼兒園嚴重不足的問題，研擬短期替代方案，而不是只有發錢散財？

我不覺得柯文哲「壞」，雖然他「密會」趙藤雄確實違反他自己標榜的「透明」，但至少他目前還沒馬英九那麼「陰」；但是我認為柯文哲比馬英九無能，更糟糕的是，個人無能已屬不幸，又領導無方，大概已經創下台北市府有史以來一級主管流動最多、最快的「走馬燈」紀錄；他又人緣極差，得罪的中央地方首長、官員、民代比讓他診治過的人還多，因此不容易獲得別人的幫忙。這樣子，實在不適合從政，因為不太可能會做出成績。有票是沒錯，但隔了四年，他的能力及本質也大概都見光、「透明」了，當年支持者還買不買帳，要打個大問號。

建議誤入叢林的小白目，還是回到醫院，當個讓傷病患者及家屬感謝不已的醫生好些！

（作者任職金融業，新北市民）