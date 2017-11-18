社論》「國語」神聖不可侵犯？

藍委不准客委會主委李永得用客語報告，此一插曲引來一陣沙文主義的批評聲浪。（資料照）

日前立法院內政委員會審查客委會預算案，李永得主委在報告前請示召委賴瑞隆是否能用客家話報告，雖然獲得召委同意，卻遭林德福委員反對。林德福認為，委員會內只有立委有翻譯機，希望李永得能用「國語」報告，李永得最後也用「國語」報告。結果，此一插曲引來一陣沙文主義的批評聲浪。更值得注意的是，客家、福佬、「國語」到底是誰沙文誰，也出現一些情緒爭辯，令人遺憾。

多元族群和語言的台灣，每個族群都有母語權，族群之間則應母語平權。但長期以來，國民黨執政嚴厲打壓母語，讓台灣的福佬、客家、原住民都面臨母語流失危機。而且，危機比起日本殖民時代還有過之而無不及。其原因，一是國民黨政權的優越感，總以為他們從中國帶來的語言，比台灣的各種語言都高級，在教育上也是獨尊中國語言文學，漠視台灣語言文學，甚至以往在學校講母語，都要受到羞辱式的處罰。二是，兩蔣為了爭中國正統（中國代表權），推動中華文化復興運動，將文言文為標誌的中國古代語言文學奉為桂冠；相形之下，更不把台灣的本土語文看在眼裡，所謂的「台灣國語」且淪為口操「標準國語」者的笑料。至今仍主張課綱文言文高比例者，堪稱這種心態的活化石。

民主化，國家正常化，母語復原也在轉型正義的範圍。福佬、客家、原住民，在台灣的歷史不同期，也曾有過族群矛盾，但並非以政治力互相壓迫，雖然社會競爭導致一種無形的內在壓力。而這種歷史上的芥蒂，也早就被國民黨政權更粗暴的語言政策弭平了。今天，福佬、客家、原住民的母語危機，幾乎只有程度之差的問題。大家應該認清，罪魁禍首是外來政權以「國語」自我封神，至今仍以「國語」盛氣凌人者則是其殘餘附隨。從阿扁到小英，各種「語言平等」的立法努力，總是被那些人抨擊為「去國語化」。言下之意，「國語」神聖不可侵犯。我們寧可相信，這樣的活化石在國民黨也僅是少數，而不代表多數國民黨人的共通價值，否則國民黨內的福佬、客家、原住民情何以堪？

一九四九前後，「國語族群」播遷台灣，但有些人六十多年來拒絕融入台灣，一如馬英九吃台灣米、喝台灣水，而其朝思暮想卻是將較早到台灣的族群「語言同化」進而「中國化」。所謂的兩岸同文同種，正是打造這種民族主義中國夢的基礎，所以他們要繼續獨尊「國語」的崇高地位，繼續以文言文的之乎也者從事「精神征服」、「文化殖民」。他們是講「國語」的，我們是講「方言」的，中央、地方與中心、邊陲的關係於是牢不可破。在這種不易察覺的政治洗腦下，如果越來越多台灣人民本能直覺國語、文言文、炎黃子孫等中國概念高台灣一等，則台灣人民的獨立意志就會越來越薄弱，最後對「中國正統政權」統治台灣失去抵抗意志。

福佬、客家、原住民的語言之美，從日本殖民到兩蔣政權，長期遭到「國語化」的霸凌，族群內甚至家庭內的文化傳承，也產生一種「國語」屏障，古早的傳說、歌謠、諺語、神話、特殊詞彙等逐漸消聲，各個族群的主體文化也因此碎裂而崩壞。今天，蔑視「日本皇民」的人，其實也只是想把台灣人民改造成「中國皇民」而已。母語，乃是人權的核心部位。也因此，民主化的台灣，「還我母語」成為各族群共同的心聲、重拾主體尊嚴的起點。照理說，國民黨應該以贖罪的心情，致力於撫平族群傷痕，當作自己重新出發的一步。此所以，在這樣的時空脈絡下，類似林德福的時空錯置之舉，不僅是在客家族群的傷口抹鹽巴，也是在台灣所有族群的傷口抹鹽巴。而這也凸顯出立法保障國內語言平等的急迫性，小英政府推動「國家語言發展法」要再加把勁。