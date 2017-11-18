自由廣場》慶富案 鐵枝仔

◎ 施明雄

慶富案涉及龐大政商你來我往的弊案，這種耗損台灣人民血汗納稅錢億來億去的大案，自從兩蔣威權結束，李登輝執政後的拉法葉案發生，才揭開國防軍火買賣製造的神秘面紗。今天不談案情，只論述人生人性對追求財富與名譽，總是要付出慘痛的代價，何苦？

慶富財團董事長陳慶男是筆者高中同學，如今也快八十歲了，他在學時就很活躍有人緣好相處，有個綽號「鐵枝仔」，他家是高雄市哈瑪星港區出名的望族，擁有製造漁船廠和漁船船隊。那時我們就讀的高雄市立二中，高中聯合考試時是僅次於省立雄中的學校，我猶記得那年同學中有高雄市長陳武璋的兒子、高雄市議長陳銀櫃的兒子、還有黨外省議員五虎將之一李源棧的兒子，外省籍同學有海軍將官的兒子，當然更有窮困的小港漁民子弟。記得有位滿十八歲林姓同學，因窮得繳不起學費，去醫院賣血後回校上體育課跑步時昏倒，送保健室才被發現他口袋中有張市立醫院賣血的收據。

高中後慶男好像考進淡江大學，我則進國防醫學院，一九六二年筆者捲進白色恐怖終生變成政治受難者，流亡北美加拿大。一九九八年謝長廷當選高雄市長，剛好我因擔任加拿大民進黨評委召集人，被黨部委派帶少數海外同鄉的捐款回台給北高兩市市長候選人。時任立委的家弟明德邀我同赴謝市長的慶功宴，想不到宴會的主人即是陳慶男，相見甚歡，三十多年不見的老同學已經事業有成，富甲一方，陳水扁選上總統，出訪邦交國時更有他伴行的形影，真是可喜可賀。

然而日後，因國人尤其高官立委們信口開河，不讓外國人賺咱巨額的軍火錢，倡導軍艦國造，才導致今日的獵雷艦事件，試想以製造漁船起家的陳家，沒有足夠的資金，也沒有符合國際標準的造船廠，竟然能標到好幾百億的造艦案，其中難道沒有官商疏通錯誤的行跡嗎？

慶富公司本有一七○名員工，陳家的清譽名聲在南部也深得民心，如今弊案一發，員工薪金工作難保，百年來慶男家的祖業也根基搖晃，看陳家夫妻兒子奔波法院派出所，舉手掩避採訪記者的影像，心頭湧上無比的酸楚，追求財富的結果，竟然要付出這樣淒慘的代價，慶男兄，保重了。

（作者為政治受難者）