自由廣場》MP5衝鋒槍 香港與德國

◎ 葛雋

香港警方最近向德國廠商提出購買MP5衝鋒槍等裝備要求，誰知遭到德方的拒絕。據報導，有關廠商表示今後只會向北約成員國夥伴中「有民主」和「無貪污」國家出售武器。

這件事無疑給了中共和港共政權一記響亮的耳光。多年來，中國政府一直吹噓「一國兩制」在香港「取得無與倫比的成功」，「一國兩制的落實受到國際社會的高度讚揚」，現在好了，政權易手才二十年，人家德國便已看清楚你中國政府的嘴臉：講一套做一套，說的比唱的還好聽，經聯合國註冊備案的「中英聯合聲明」可以單方面宣布「失效作廢」，堂堂「基本法」可以像魚蛋湯圓一樣任由中共人大搓圓捏扁隨意「解釋」…試問誰還會相信中國？誰還會信「中國香港」？

香港淪陷前，香港的皇家警察稱得上為世界第一流的警隊，無論是執勤還是訓練，裝備抑或技術，都成為別國的楷模，九七前中國的公安武警也多次派員來港「學習交流觀摩」暗中偷師。可是主權一旦移交，香港的人權狀況大幅度倒退，警隊完全放棄政治中立，迅速淪為共產黨的打手，被香港人稱之為「特區公安」和「黑警」。

港人深深感激德國政府及廠商的做法和態度。香港黑警不配得到第一流的武器裝備，因為「特區公安」的武器越是精良，參與示威抗爭的市民越是痛苦。我們相信，日後跟隨德國做法的歐美國家會愈來愈多，因為在這個世界金錢並非至高無上，人權民主自由法治等核心價值永遠值得我們關注和重視。

有一位朋友問筆者：為什麼這次德國人如此心明眼亮，敢於向強國政權說不？

我告訴他，德國是一個深受共產黨毒害也深明極權統治之危險的國家，她的前身是「東德」和「西德」，前者是暗無天日的獨裁政權國家，後者是自由世界文明社會。今天的德國總理梅克爾夫人就來自前東德，所以這個國家的人民，對失去自由的國家會特別敏感，也會特別同情和憐憫。

「二十年前，一個極權國家擺脫了獨裁的桎梏，走向了自由，」朋友幽幽說道，「而我們香港，同一時間，卻從自由世界投向了獨裁者的懷抱。」

我默然無語，鼻子發酸，幾乎淚下。

（作者為自由撰稿人）