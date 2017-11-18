自由廣場》代表台灣？ 代表台北經文？

◎ 陳如媜

由全美三大台灣人組織：全美台灣同鄉會、北美台灣人教授協會和台灣人公共事務會共同發起的「台灣官方駐美機構正名運動」，數月來獲得全美鄉親的熱烈響應，至今已有兩千多人加入連署。

全美台灣同鄉會會長鄭劭方十五日率團赴華府拜會台灣駐美大使高碩泰，正式表達「正名」訴求，希望能將「台北經文代表處」（英文簡稱TECRO）正名為「台灣代表處」（英文簡稱TRO），並將收集的連署名單當面轉交，希望高碩泰能將台僑的心聲傳達給政府。

這場拜會拒絕媒體採訪，歷時超過一小時，據悉會中「暢所欲言，氣氛融洽」，與會六位會長輪流提出建言，除要求TECRO正名外，還要求僑教中心正名，並指出TECRO行政不中立，對台僑不公平等弊端。

會後駐美代表處逕行發布新聞稿，內容隻字未提訪團的「正名」訴求，六位會長所提建言均「被消失」，只剩下「駐美代表處將忠實轉達鄉親的剴切心聲，提供國內相關機關研議參處」，通篇都是高碩泰的官方報告，好像這場拜會只有他一人獨白。

消息傳出，與會者莫不譁然，芝加哥台灣同鄉會會長沈耀初氣憤不平的表示，他們不遠千里飛去華府，是要代表台僑發出聲音，不是去被摸頭，政府官員不應如此官僚。

全美台灣同鄉會會長鄭劭方表示，此行主旨是為「正名」，不解高碩泰為何完全不提，這樣怎能將台僑的心聲傳到國內？他也提到今年五月回台參加全球僑務大會，蔡英文總統曾當面懇託，「政府不能做的事，希望由民間來推動」，全美台灣同鄉會將秉此精神，協助政府作民間草根外交。

（作者為華府資深媒體工作者）