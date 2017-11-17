社論》黨黨有本難念的經

據報導，前總統陳水扁友人透露，阿扁分析嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣是明年選舉的重災區，如果小英政府執政成績沒有起色，台中市、雲林縣、新竹市也岌岌可危。此一劇本，堪稱民進黨最糟的情況，但選舉是互相牽動的，除了看民進黨本身外，也要看國民黨、柯文哲、時代力量所構成的交互作用，並非單一因素所能決定。民進黨方面則認為，阿扁已無國安團隊、黨務系統的資訊，算不上準確。不過，阿扁的推背圖至少點出了國、民兩黨的版圖還是有可能逆轉，符合一年多來社會上普遍的見解。

二○一四，馬英九政權已露出雪崩式敗象，在公民力量廣泛崛起的力學作用下，民進黨取得史無前例的地方選舉佳績，奠定二○一六總統勝選、國會過半的基礎。但事實上，許多選區的藍綠對比並未完全改觀，國民黨仍有一定的組織力量。二○一八，民進黨執政兩年，有些政策與作為的反作用力，以及某些政策忽左忽右，導致長期的盟友也不以為然，加減很難說。更何況，有些選舉提名、人事安插引發內部矛盾，「我在民進黨三十多年，類似派系鬥爭我看多了」，陳金德的一席話道盡該黨眉角。於是，拚經濟的，扯後腿的，形成怎樣的社會觀感，二○一八能否維持二○一四的顛峰狀態，且看明年分解。

民進黨完全執政，各方卡位、搶資源，這是權力的邏輯。如果效法國民黨沉迷於利益競逐，就業、所得、晚婚、少子、詐騙、酒駕等民生議題，也無法提出比前朝更有感的對策，勢將減損選民對新人新氣象的期待。而小英政府的年金改革、轉型正義，明顯獲得主流民意的支持，可惜有些應該快刀斬亂麻之處，卻留下慢郎中的後遺症，尤其是軍公教年金改革，徒供反改革者抗爭舞台，形同拿石頭砸自己的腳。而一例一休本應以簡駁繁的，搞到治絲益棼，令人惋惜。至於最近的宜蘭違規農舍，官派縣長推翻民選縣長決策，遭質疑棄守綠色的宜蘭價值；獵雷艦案，共犯集團搞烏賊戰術不斷攪拌渾水，錄音爆料導致高雄市海洋局長請辭獲准。凡此，只能說民進黨要自我警惕。

小英政府度過低迷的一年半，在賴清德出任行政院長後，終於民調訊號止跌。賴院長實事求是作風，正面對決軍公教調薪、一例一休、五缺等，帶動政府效能相對提高，以前不動如山的部會逐漸動了起來。假使小英政府起手式有此氣象，那麼阿扁對二○一八的預測必定改觀，同時也會刺激吳敦義提高戰鬥高度，不好意思拿柯建銘往生三十年的叔叔傳真做文章。另外一個外部因素是中國，習近平的對台策略不論如何軟硬兼施，但二○一八、二○二○兩場選舉不會為小英政府加分，幾乎是可以鐵斷的常識。可惜了一副好牌，今天小英政府備受批評，幾乎可以說是自己的傑作。只不過，往昔國民黨的失敗就是民進黨的成功，未來假使民進黨失敗了還會是國民黨的成功嗎？時代在變，那也未必。總之，黨黨有本難念的經。

國民黨，顯然尚未從慘敗的重度昏迷中甦醒，從對中政策、捍衛黨產到提名人選，仍沒有給人耳目一新之感。九二共識，民之所厭，吳敦義偏偏敝帚自珍，光是這個包袱就很難站起來了。做為在野黨，提名思維還是執政時的九品中正，何能讓有戰鬥力者放手一搏、開疆拓土？台北市，點名來點名去，離不開幾個權貴關係人，簡直是未戰先敗的徵兆。需知，馬英九、郝龍斌，乃是拜黨國餘蔭之賜，尤其是黨產的加持，以及公民力量尚未崛起。如今山河變色，民智大開，繼續迷信權貴關係人，不如讓草莽英雄出來拚一場。當前，主流民意是支持改革進步的，國民黨必須展現比民進黨更改革進步的銳志，將政治光譜從「統藍」扭向「台藍」，才有機會東山再起。吳敦義是選舉老手，不會不懂這個道理吧！