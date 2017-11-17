自由廣場》多元文化 創新經濟

◎ 林志都

即將上映，由迪士尼發行皮克斯所製作的新動畫影片「可可夜總會」，以墨西哥當地的特殊習俗「亡靈節Día de los Muertos」為背景，講述一個小男孩在家人親情與對音樂的熱愛間掙扎的故事。這是迪士尼繼去年「海洋奇緣」後，第二次發行關於非歐美文化的動畫長片。這樣的趨勢讓我們看到在全球娛樂市場需求越來越大時，好萊塢也開始探討其他非主流的文化，這也是好萊塢相較於其他國家的娛樂產業強大之處，不管是拉丁美洲或韓國的連續劇，抑或是日本的動漫，對非本國文化的描述往往膚淺、制式、流於刻板；例如在日本動漫中出現的外國人總是樂天、大而化之的平板制式印象，就可見一斑。這樣的文化實力與美國是一個移民國家，有著多元的文化有密切關係。

相較於日韓，台灣也是一個有著多樣文化的國家，我們有著來自中國、東南亞與原住民的文化，也曾受到日本的文化影響，這樣的文化資產是我們所應該妥善珍惜利用的。當娛樂市場更加全球化時，我們可以透過我們多元的文化，以及社會的寬容，建構自己國家的特色，在全球娛樂市場上打出台灣自己的特色品牌，而不只是在所謂的「華人文化圈」跟中國香港競爭，打紅海戰術。為此我們應該在教育中，教導我們的學生更加了解台灣歷史文化，包括原住民、客家與閩南族群，以及新近的東南亞移民族群；同時我們也應該確保台灣的開放多元。最近上映的電影「阿莉芙」接觸到跨性別與原住民議題，並引起一些不了解原住民文化的爭議，正顯現出台灣需要更深入了解自己文化的教育；在此也建議原住民族委員會可以與文化部合作，建立各族耆老與研究學者諮詢體系，讓更多的創作者可以正確了解原民文化，汲取其元素，繼續發想創造新的文化產品，延續原民文化，而不虞陷入不必要的爭議。

（作者為文字工作者）