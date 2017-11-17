自由廣場》新南向綠色商機

◎ 呂錫民

在全球減碳浪潮及能源轉型趨勢下，綠能發展已是各國主要能源政策。經濟高度成長加上消費大幅提升，廢棄物處理成為各國循環經濟基石。都市化結果，人口朝向高度集中，車輛廢氣排放造成霾害，影響全民健康日漸嚴重，電動車宛如二十一世紀交通運輸革命。東南亞國家環保意識與台灣不相上下，許多國家對於綠色能源、科技、產品、設備十分有興趣，東南亞綠色商機值得台商關注。

巴黎氣候協定簽訂之後，東南亞國家紛紛擬定綠能發展目標，以印度為例，光在太陽能二○二○年將達一百吉瓦（GW）裝置容量，另外人均排碳量全球第一的澳洲，也將以住宅七十％的獨棟屋普遍裝設太陽能發電系統。相關商機為：太陽能電池與模板；裝在太陽光電板後面，可產生更多電力的微型逆變器；由於成本比蓋電廠便宜，大量儲能系統也將供不應求。

東南亞地區在人口增長、都市化、工業起飛下，廢棄物量與用水量急遽增加。以印度為例，每年製造六千六百萬噸垃圾，但清運量約為一半，到二○三○年，垃圾量預計增至一億六千五百萬噸。另外，菲律賓最大畜牧業為養豬，全國豬隻約有一千兩百萬頭，動物排泄物氾濫成災。而印度對於純水（再生水）十分仰賴，馬來西亞、新加坡亦有缺乏足夠水資源的困擾。

總括來講，東南亞國家對淨水、廢水及廢棄物處理需求漸增。相關商業利基為：廢水、工業廢棄物、固體廢棄物等環保處理技術與設備輸出，例如，廢棄物發電、電子廢棄物貴金屬提煉、廢水處理（包括工程設計與安裝設備，尤其是泵浦）、化糞、濾材等等。

東南亞國家電力結構以燃煤發電為主，空氣污染原本就十分嚴重，在人口增長與都市化下，造成嚴重城市空氣污染，新德里霾害情景更躍上國際媒體版面，印度總理莫迪宣布二○三○年不再售燃油車，全面改為電動車。未來相關商機為：電動車（包括電動自行車）零件及整車輸出、儲能、充電站、電池效率、電池回收…。

人為因素向來為各國對外經貿主要挑戰，華人為東南亞當地經濟主力，考量大陸工資、環保、市場等因素，加上文化、地理、人口、資源等面向，東南亞實為台商繼中國大陸之後首要前進基地，也是台灣出口經濟轉向目標。同是亞洲先進國家，台灣軟實力可與大陸財力、日本技術相互合作，藉此提升南向政策成功機率。台灣經濟體系以中小企業為主，建議政府未來東南亞經貿輔導措施，首在產品技術標章等認證輔導取得，其次是協助發展通路，利用策略聯盟，降低各自獨立行銷成本。

（作者為工研院能環所退休研究員）