自由廣場》 超人？別以台南看台灣！

◎ 許正輝

一位台南的國中林老師投書，針對目前國中學生升高中超額比序表中的「體適能」項目提出對教育單位的批判，但文中有許多錯誤。

作者一開始先提到多元比序項目中最難滿分的項目就是「體適能」，但這並不是事實，至少在本人服務的「桃連區」（桃園市及連江縣）就並非如此。本人今年才剛帶九年級學生畢業，在桃連區學生的超額比序表中，幾乎所有學生都能拿到體適能的滿分，但這並不是因為桃園的學生體適能較佳，而是因為桃連區學生的體適能標準較低，四個項目之中，只要任一項達到門檻（也就是一般的平均程度）就可拿到滿分。林老師寫了一些他們台南區體適能要拿滿分的高標準數據，並且敘述學生為了拿到體適能的滿分而疲於奔命的到處去各檢測單位參加檢測的狀況來批判制度的不合理，殊不知他至少犯了以下三個錯誤。

首先，台南區的體適能標準的確比較高，但學生為何非拿滿分不可？就因為少了這一、兩分上不了台南一中？

第二，作者不應該以台南看全台灣，該文甚至完全沒提到那只是台南區的制度。全台灣各升學區的超額比序表項目及其內容、標準都不相同，皆是由各縣市政府教育局處依其區域學生特性所制定，作者若有意見，要抗議的對象應該是台南市政府教育局才對，而不是中央的教育主事者。

第三，目前台灣體適能的四個檢測項目是經由教育部體育署根據國際上其他先進國家對體適能的相關研究，經過許多專家學者所選定出來較適合台灣人使用的項目，怎麼能說出「為何不比跳繩、搖呼拉圈或是打籃球？」這種話？

台灣目前國中升學超額比序表，的確有像台南區這種較複雜，甚且可能不甚公平的設計，但也有像桃連區那樣可說是流於形式（因為除了會考成績外幾乎所有項目都能拿滿分）的內容，各相關單位真的得好好為學生多想想。

（作者為桃園市國中教師）