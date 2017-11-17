自由廣場》禁止孫中山講粵語？

◎ 黃世澤

行政院客家委員會主委李永得在立法院內政委員會用客語報告，在有翻譯機的情況下，國民黨立委仍要求以所謂中文，亦即華語報告，這種明顯大中國沙文主義，正常人都看不過眼。

在香港，所謂中文，沒有特別標明即代表粵語，創辦國民黨的孫逸仙醫生他的演講都是用粵語，孫逸仙醫生的粵語演講錄音至今仍然流傳在互聯網，相信國民黨黨員一般聽不懂，但香港人大部分都聽得懂。如果照那些要求李永得用華語匯報國民黨黨員標準，究竟孫逸仙醫生講不講中文呢？這問題真的很有趣。

如果國民黨中人認為華語以外的使用漢字，不摻雜任何自創字母的語言都不是中文，亦即使用台語的人都不是用中文，而是用台灣語文，那中台兩國連語言都不同，為何要統一。同樣的，筆者相信國民黨那些人，大部分都不懂粵語，一如大部分中國人其實都聽不懂粵語，經英國人改良的粵語，今天可以寫出來的香港語文，與所謂華語在語法和語音上距離，恐怕比荷語和德語還要遠，荷德兩語的拼字方式不同，但荷德兩國人民要口語交談都可以猜到對方想講什麼。照這道理，為何國民黨不支持香港獨立？國民黨搞大中國沙文主義搞到已經自打嘴巴。

歐洲民主國家，一般都會尊重其他民族的語言，不會搞唯我獨尊，英國公民護照首頁，除了按歐盟規定印有歐盟所有成員國語言標註的國名，更印有蘇格蘭和威爾斯語的國名，以示尊重。台灣不單不應附和國民黨立委的狹隘想法，相反，立法院開會應該同時容許台語、客語、原住民語發表演說，甚至中華民國護照的首頁，應比照西方做法，除漢字同英文國名外，同時印有原住民語寫法的國名以示尊重。

（作者為英籍時事評論員）