自由廣場》維持，哪一種，現狀？

◎ 雲程

「維持現狀」是小英處理兩岸關係的主調，它首見於二○一五年四月九日。一個月後小英訪美，向美國說明並獲取認可；於是總統選舉步入坦途。

但馬很不爽，不僅八月中就急問「維持什麼現狀？」在十一月馬習會中，竟省略「各表」，以獨沽「一中」公開呼應習近平。馬執念之深，甚至到今年五月還受訪指謫蔡「忽略了現狀包括九二共識。沒有九二共識，就不可能有這個現狀。」馬認為現狀是動態的，已被他八年執政所移動，馬習會便是「既成事實」。

馬曲解「維持現狀」為「既成事實」（fait accompli）；難道大家都任他亂講？

「現狀」通常被報導為拉丁文的status quo─一種無目的性，僅對「既存狀態」的單純描述。準此，每個瞬間都是現狀。現狀若被移動就是「既成事實」，大家只能認栽，無須探究緣由是非。馬的行為乃片面改變現狀，觸犯國際社會大忌外，對台灣利益之傷害既深且巨。

戰後台灣，重疊了軍事佔領、蔣介石流亡與領土地位未定等獨特的法理事實，應該擺在〈舊金山和約〉脈絡下理解與實踐。最接近台灣當局「維持現狀」的表述，是「保持法律下的持有」（Uti possidetis juris, as you possess under law）─重點在法律的授權，而非無目的性的描述。

「保持法律下的持有」原則，期待透過談判而非武力，和平解決政治糾紛。它源自於十九世紀西班牙撤出南美時，新國家藉此可避免因淪為「無主地」（terra nullius）而發生疆界戰爭。為顧及新國家無能力維持邊界，強國隨時可以進犯，一九六四年「非洲團結組織」通過重申此原則的決議案。不僅亞非國家脫殖民化過程中有，甚至前蘇聯、前南斯拉夫解體時，都見證此原則的適用。

小英的「維持現狀」當然是「保持法律下的持有」。它是包括〈台灣關係法〉定義下的「台灣統治當局」、〈舊金山和約〉的簽署方，甚至於所有太平洋戰爭參戰方，都要尊重「台灣地位不得被片面改變」的原則。在未被和約體制授權改變地位前，包括台日美英中印加紐澳等國，必須盡力維持「簽約關鍵日」領土未定卻獨立自治的狀態。這是各國所承諾遵守的條約義務。

小英對外須「維持和約現狀」；但對內治理，卻無須瞻前顧後。這是兩碼子事，可不能混為一談。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）