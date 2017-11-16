社論》非核家園不會憑空而降

近來，行政院努力解決企業「五缺」，期能吸引國內外企業對台擴大投資。然而，方法雖然具體明確，但執行上卻出現與政策相悖的現象，抵銷了小英政府的政績表現。而這些不同調的做法，有發生於部會之間，有來自於獨立機構，亦有地方政府的特立獨行，在在引發民眾對民進黨能否落實政見主張，以及政策正當性的質疑，若未能妥善解決，將重創政府的整體形象，阻礙國家社會的進步。

小英政府從中央到地方、行政到立法，贏得了全面執政，係選民對其應許政見的認同，而其重要政見之一，乃是二○二五年建立非核家園。非核家園的落實包括︰核四廢止，仍在運轉的核能發電機組逐步停止發電，二○二五年的發電比例為再生能源佔二十％，燃氣佔五十％，燃煤佔三十％。這是能源結構的理想值，但在僅剩的八年，卻有如進行一場能源大革命。此因我國目前核能發電的比例為十二％，其所減少的空缺，將由再生能源現在的五％調高到二十％予以填補。而燃煤發電比例也將由四十六％降至三十％，雖減少十六％，卻也可由燃氣比例三十二％提升至五十％，得到解決。這樣的轉換堪稱適當，未來將可大幅降低空污問題，並消弭核電潛在的致命風險。

然而，發電結構大調整的過程，必須有完整的規劃與替代方案，以備不時之需，方可完成無縫接軌。遺憾的是，到目前為止，政府對於二○二五非核家園的達成仍然信誓旦旦，但對於再生能源的調高裝置是否進度不及，燃煤比例降低是否過於巨大，以及加大燃氣比例是否已有相關配套設施，皆未給予肯定的答案。尤有甚者，目前地方政府或獨立機構頻頻以保護環境與居民健康為由，採取對抗性作為，已成為實現非核家園的最大隱憂。

就再生能源比例的提升而言，原本佔最大宗的太陽能、風能發電設置，或誘因不足，或環評阻撓，進度皆有所延宕。太陽能發電，尤其屋頂型太陽能板的裝設，在日本三一一大地震之後，已成為替代核電之主要來源，其成功經驗可供台灣參考。但屋頂型太陽能板的裝設，原本傳出政府將補助四成經費，拍板定案後，卻變成政府與民眾皆零出資，將採取優惠躉購費率回饋廠商，吸引其出資與設備，參與太陽能發電。此一方案在躉購費率逐年調降之下，能否吸引廠商出錢出力裝設太陽能板，多數廠商皆表不樂觀。如果此一方案未能獲得成效，誠不知再生能源如何在二○二五年達成二十％目標？

其次，離岸風電具有我國地理位置之優勢，應有發展的巨大潛力，但受制於歐洲商會批評環評時間過長，平均需要四年以上，又如何能夠快速成長，以補足核電之不足？然而，受制於環評者並非只有風力發電，中油的第三天然氣接收站工程亦因環評無法過關，一再延誤，此一天然氣接收站的興建，大大有助於提升燃氣比例，但今年過關的機會渺茫。果真如此，付出的代價不是停機中的核電機組重新開啟，就是不能降低火力發電的比例。然而，重啟核電做為過渡時期所需的可能性，已被小英政府全盤否決。如此一來，不得不暫時擔負重任的火力發電，卻也同樣橫生波折，台塑兩部燃煤機組已經停機，而佔有全台供電系統逾十五％的台中火力電廠十部機組中，九部操作許可展延申請遭台中市政府退回補件，顯然火力發電之做為緩衝替代方案的可能性也不復存在。

核能發電不可行，太陽能與風力發電缺乏快速發展的誘因，火力發電更因民意壓力而頻遭出局判決，天然氣接收站亦在環評之前束手無策，凸顯即便國人具有共識的非核家園之落實，亦充斥政府之間步調不一的亂局。這些荒謬的現象頻頻發生，導致政府雖大力保證非核家園必定實現，民眾依舊半信半疑。我國並非中央集權，中央與地方施政的扞格，乃政治體制常態。但民進黨既然全面執政，此類不同調或爭執現象，應可透過政府體制的協調溝通，予以解決。否則，執政黨之重要理念與政策出現歧異與爭紛，甚至對抗，造成施政之延宕與無效率，執政威信將有崩塌之危。