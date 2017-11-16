自由廣場》回應「警界面臨迫切的危機」

◎ 蘇天從

貴大報昨天登出莊榮宏先生所撰寫「警界面臨迫切的危機」，把近期來的警察人事沉痾痼疾，道得淋漓盡致，並剴切指出這是警界危機，也是國安危機。

桃園縣警察局早年來了一位王一飛局長，他到任伊始即大肆整頓氾濫的色情、賭博，一個月後馬上見效，當時有一民代為妻舅關說，想調輕鬆一點的直屬隊，被他調至偏遠分局，民代質疑，他回答：那個分局更輕鬆。一個局長就能讓一個大縣移風易俗，行業的收歛、員警的風紀定錨到現在，除了他個人的人格特質外，更重要的是當時的尊重文化。

有一位局長剛發表一個派出所的副所長，幾天後，一位道上的高階民代硬逼他調，否則審預算時議會見，因為這位副所長數年前辦過他，局長迫於無奈，有尊嚴的處理這位副所長更適合的去處後不久，他便提早退休，掛冠求去，這也典型在夙昔。

有些官既得之、患失之，天天揣摩上意，將縣市長的行程比總統還特勤，更把人事權主動拱手讓出政要，好官我自為之，分局長對派來的組長、所長詫異到原職都不適任了，還來履任新職？大家相互效尤，有多少個局要派個組長、所長都處處被掣肘，造成關說橫行、派系林立，朝有倖進之徒、野多抑鬱之士。

如果所用非人，紈褲多用安排其玩樂之佞臣，奸邪之徒寧可外放人事大權，以求謀取，難怪中部有一豪宅，入夜後眾官群聚，像是人事發包中心。

警察有兩個舉薦制度，一是考核、一是保薦，但一刀兩刃，走偏了變成要命的制度，下官太正直了，不願配合，得不到保薦，就原地踏步，再冥頑不靈就祭之考核，月月考核不適任，要去之而後快的還有專案考核，一枝筆數個字就夠了，還記得當年那位女分局長，名義上是因為堵車，是怎麼被拔掉的？

（作者現任公職，桃園市民）