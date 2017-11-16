自由廣場》（金恒煒專欄）柯文哲需要民主葉克膜！

沒看過所謂「素人」市長如此賴皮、撒潑的。醫生出身的台北市長柯文哲日前在議會面對總質詢，不但不敢實問實答，還玩弄宛如金庸筆下的韋小寶伎倆，把莊嚴議會當成搞笑舞台耍弄。柯文哲貶損傳聞北上參選的陳菊市長說：「台北市民水準很高。」台北市長水準有多高？我們來看看。

民進黨市議員周柏雅針對「雙城論壇」講稿疑雲，要柯文哲說清楚講明白。柯文哲九月接受電視訪問時強調他去雙城論壇之前的講稿送國安會，言下是在中國的發言，什麼「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等等荒腔走板的論調，即使不是中央政府授權也是獲得同意或支持，但柯反批總統府：「等到出事了，就拿這個攻擊。」到底真相如何？不僅市議員要了解，做為代議士的議員也應為市民追求答案。

怪的是，柯市長十月二日接受質詢已答應要和盤托出，到十一月十四日總質詢又左推右推，堅不吐實。柯文哲的撒潑尤見於回應議長的提問：「市長你之前已答應議員（要回答）了。」柯文哲反指周柏雅沒有「押日期」，沒說什麼時候要。這個答法完全是江湖無賴的賴帳口吻。台北市長的水準夠不夠嗆？

柯文哲的另外兩招擋箭牌更叫人瞠目結舌。一個是反質詢：「你做為一個民進黨員，要讓我跟民進黨關係更緊張嗎？」甚至要「黨團」處理。渾不知「現代民主國家的標記，並非政治和諧，反而是政治衝突。」（民主理論大師Dahl語）市長與議員有緊張關係是民主政治的必然，其次，市長敢公開命令反對黨黨團扼止黨籍議員質詢？什麼跟什麼啊！柯文哲似乎完全不了解民主政治的真諦，也不了解民主體制的制衡運作。柯文哲曾自豪說醫生世代要取代律師世代云云，醫生從政不是問題，沒有民主ＡＢＣ的基本素養才是問題。

在周柏雅逼問下，柯文哲又祭出「國家機密」當幌子，表示「這個問題涉及國家機密，…不是我說怎樣就怎樣，也不一定要在這裡拿出來公開講」。周柏雅以柯文哲的矛再打柯文哲的盾，祭出他一貫強調的「公開透明」與「全民參與」來反駁，柯文哲竟然使出無釐頭招式：「還有更偉大的情操，替國家扛下一切，我有我的政治判斷」，又說，很多事情不能拿到檯面講云云。「不能拿到檯面講」，所以十月二日要和盤托出的答詢是騙人的，是緩兵之計；這是謊言之一。謊言之二是，「雙城」講稿為什麼屬「國家機密」？我們有〈國家機密保護法〉，雙城講稿合乎哪一條？又有誰將之列為「國家機密」？一派胡言。此外，不要忘記盧梭的教言：「愛國主義是惡棍的最後庇護所。」一旦「公開透明」的謊言被揭穿，就躲入自家織就的「國家」庇護所中，更何況「兩岸一家親」又屬於哪一個「國家」的利益？

柯Ｐ需要民主葉克膜！（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）