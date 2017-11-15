社論》兩岸關係的本質是一場戲

ＡＰＥＣ，領袖代表宋楚瑜形容中國：「有大哥的樣子。」COP23，中國封殺環保署長李應元參加聯合國氣候變化會議。一如中共十九大政治報告，台灣有人絞盡腦汁想從中擠出善意，然而那種異想世界總是被中國的冷酷行動所澆醒。宋楚瑜，算是盡力的領袖代表了，但是「大哥」似乎很不給面子。習近平對台政策本質上是硬的一手，窮台，武嚇，外交戰；軟的一手只是為了打台灣的軟腹部，一代一線，徵聘流浪教師，挖才挖商業機密。所以，必須務實再務實，切記浪漫遐想。

其實，即使以ＡＰＥＣ現場來說，雖然沒有公開上演鐵公雞，兩岸的互動也不進反退。「北京可以接受的領袖代表」，這種模式的邊際效用越來越低了。去年，還有一分鐘、十分鐘之爭議，今年則連握手寒暄也難得一見。宋楚瑜與他國領袖的互動，可以看到使出渾身解數，善盡了蔡總統的付託。儘管如此，也不必刻意將兩岸互動往好的方向發揮想像。一個很簡單的道理，十九大習近平定於一尊，川普訪中至少形式上賓主盡歡，權力光圈越來越大的習近平，在權力巔峰轉而對台灣笑臉相向，不是很違和嗎？

值得注意的倒是，川習會之後美方的簡報指出，川普向習近平表示將繼續提供台灣防禦性武器，不甩北京經年累月的高分貝抗議。這就說明，不論是歐巴馬的亞太再平衡，或是川普的自由印太，台灣都是民主戰略連線不可或缺的角色。美國歷屆政府的態度也很清楚，即使不支持兩個中國、一中一台、台灣獨立，但更明確地以行動反對台灣成為中國的一部分。台灣與美國，有交集也有分歧。台灣應該善用交集，追求國家正常化，而且，將分歧當作行穩致遠的提醒。

在越南峴港，宋楚瑜提到，一九四○年代他還是嬰兒，中國和日本正在打仗；二十多歲到美國唸書時，美國與越南又有戰事；但今天美、越、中、日，一同商討用和平的方式面對未來；所以，歷史是一面鏡子，而不是一根繩子。宋楚瑜沒有提到的是，一九四五年的盟軍統帥第一號命令，指示蔣介石軍隊到北緯十六度以北的印度支那接受日軍投降。二次戰前越南原屬法國殖民地，二戰期間遭到日軍佔領。蔣介石軍隊到北越接受日軍投降，跟到台灣接受日軍投降，同為軍事占領行為，與主權無關。而當年，越南在殖民地時代就有獨立運動，二次戰後分別獨立建國為南越、北越。反觀，蔣介石軍隊一直停留在台灣，甚至一九四九內戰失敗，連中華民國也「播遷」台灣，留下今天民主台灣、中華民國的內在矛盾。

其實，歷史也像一條線索。中華民國失去中國代表權，美國停止承認中華民國，台灣人民直選總統與國會，一連串的和平演變，促使天平從中華民國往民主台灣傾斜。一九九六，中國針對台灣首度總統直選文攻武嚇，則加緊了北京以第二個中國外來政權君臨台灣的部署。民主台灣，國家正常化的歷史課題尚未完成，變成台灣共同體、中國、美國的不對稱三國演義。中國儘管和統、武統、反分裂，台灣的國家之路最關鍵因素仍屬二戰終結者美國。經過實踐檢驗，「美國的一中政策」（三個公報），針對的是中華民國與中華人民共和國的代表權，遏止危及台灣共同體的行動則是另外一條主軸（台灣關係法）。美國的政策內涵，中國與台灣之間的楚河漢界清晰可見。

也因此，美國所界定的兩岸關係，重點在於和平對話、穩定台海，前者主要由兩岸自行摸索，後者美國隨時採取機動。總之，兩岸歸屬一中，不是美國的主題。國共馬習，其實也心知肚明美國的「一中政策」與「台灣定位」，跟他們想的不一樣，只是他們故意畫錯重點。本土政權，小英政府，應該只有台灣夢，不宜涉足中國夢的夢境邊緣。和平對話、穩定台海，從而經貿互惠、社會交流，自當全力以赴，但是國共的既有政治基礎，既非台灣人民之所欲，走到盡頭亦不符美國利益，更不利亞太、印太的民主戰略盟友。台灣正常化的願景，不會是來自北京的贈品。三國演義，兩岸關係的本質是一場戲，戲必須認真演出，但不可以當真，這也是小英政府必須拿捏的舞台身段。