自由廣場》CPTPP成形 臺灣要奮力一搏

◎ 顏慧欣

APEC（亞太經合會）峰會上週閉幕。今年在美國沒興趣，中國東協各有算盤下，成果乏善可陳。唯一亮點，僅為在日本主導下與越南共同宣布，剩餘十一國同意將沒有美國的「跨太平洋夥伴協定」（TPP）更名為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive TPP,CPTPP），並在最後少數技術問題確認後就可在近期內簽署。

TPP原為美國主導，包括日、加、紐澳等十二國參與。但川普總統上任後立即宣布退出，使得亞太經貿自由化被美國保護主義的陰影所覆蓋，且在群龍無首的情況下，各界對TPP前景均不看好。這次TPP各國能夠在沒有美國的情況下，決議以CPTPP接棒取代TPP，且連原有所遲疑的越南、馬來西亞、秘魯及智利等國都未退出，對TPP本身以及亞太經貿自由化的未來，都有明顯的正面意義。

CPTPP在形式上雖然只有七個條文，但透過納入絕大部分TPP規定的方式維持了高標準的性質。不過各國也同意暫時凍結二十個多國認為落實上有壓力的TPP款項（主要是智財權保護及投資爭端解決有關）。且據日本官方表示，未來CPTPP只要六國完成國內批准程序即可生效；在日本、澳洲、新加坡、越南及紐西蘭等國積極運作下，CPTPP生效時間指日可待。

CPTPP名稱中的「進步」（Progressive）至少可包含議題的進步與成員的擴大兩種意義。對臺灣來說，兩種意義都非常關鍵。臺灣以貿易立國，但遲遲無法加入有意義的區域自由化機制，對產業壓力始終存在。這次CPTPP的重生可能是千載難逢的機會，因為CPTPP的加入條款明言對所有APEC經濟體及個別關稅領域開放，因此臺灣完全符合條件，加上日本似乎有意支持我國加入，更是利多。

這代表臺灣的準備工作必須立即重振旗鼓。雖然CPTPP凍結了如藥品專利、著作權延長保護等條款，標準稍有放寬，但我們並無鬆懈的理由，因為CPTPP在服務貿易開放、移除九十九％貨品關稅、檢驗檢疫（SPS）、政府控制事業、資訊跨境移動，以及法規程序導入影響評估機制等，都是臺灣還需強化接軌的面向。其次，新成員加入CPTPP仍靠「共識決」，亦即不能有一國「明言」反對。因此除改善台日經貿關係，確保沒有反對意見更是挑戰。但更重要的關鍵，恐怕仍在我們如何將政府決心轉化為有效行動！

（作者為中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員）