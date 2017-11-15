自由廣場》客家人要發聲要自尊，用選票！

◎ 朱真一

立法院內政委員會於十月十三日審查預算，客委會主委李永得列席備詢，被中國國民黨團總召林德福，禁用客家台灣話。立法院委員會用福老台語可以，國民黨團前總召廖國棟，全程用阿美族台灣話發言可以。現場委員都有翻譯機，過去委員會也都接受這樣的形式，唯有客委會主委不能用客家台語，因為林德福不准！

這位藍營總召「看衰」客家台灣人，為什麼林德福有權「禁說母語」？這是國民黨的政策？用福老台語也一樣有人聽不懂，廖國棟講阿美族台灣話可以，聽得懂阿美族話的更少，就因為廖國棟是國民黨人士？藍營的心態就是要「看衰」客家人？口頭的抗議沒有用，又因為少數族群，上街頭找不足夠多人來顯示力量。客家台灣人要自尊要發聲，請還是多用選票！

為什麼林總召敢如此傲慢放肆？上網找資料，原來林德福的新北市第九選區，是藍營鐵票區，有大量軍公教人員。最近調查，深藍人數最多，加上淺藍超過半數多多，綠營從未有人有過機會。林德福連任五屆立委，而且都高票當選。最近一屆（第九屆立委）選舉，多人競選下，仍超過半數（五十二．四％）當選，比綠營支持的無黨籍多約廿二％，怪不得他有恃無恐。

林立委還當國民黨立委的總召，他領導的立委還有其他卅四席。很多的藍營立委，不像林立委在深藍區。不少在客家人多數的選區或客家人的選票，可以左右這些國民黨立委能當選否。客家台灣人請多考慮，不要讓林德福領導下的立委「看衰」客家。口頭或寫文章抗議不會有效。客家人要發聲靠選票，要自尊更要靠選票。下次選舉，把眼睛睜亮，看清楚候選人，不要把選票投給跟林總召一樣心態的「看衰客家」及「禁說母語」的人士。

（作者為留美退休醫師）