自由廣場》開放農務外勞救農業

◎ 李進勇

雲林縣農業產值居全台之冠，約佔全國總產值十五％，總面積十二．九萬公頃中農地佔有三分之二達八．四萬公頃，是名符其實的「農業首都」。

雖頂著農業首都之銜，卻不敵農業從事人口迅速老化的困境，返鄉青年投入農業者有限，農業勞動力不足日趨嚴重。惟農民天性勤奮，不願良田荒蕪，加上作物栽種與採收具季節性，過時就無收成，找不到工能怎麼辦？於是越來越多的農民鋌而走險，僱用非法外勞。

雲林縣農民僱用非法外勞協助農務工作查獲案件，一○三年廿二人、一○四年一一五人、一○五年一一○人違法、今年至九月份已經查獲一九三人違法，農業缺工之嚴重可見一斑。何以農民甘冒裁罰至少十五萬元以上的風險？歸根究柢，缺工狀況已危及農業經營，無工就無農業產出了！

自一○二年起迄今雲林縣已七度函請中央重視本縣農業缺工困境，惟中央部會均以考量勞動市場目前存在四十六萬失業人口及廿六萬潛在勞動力人口，加上農業經營規模小、屬季節性工作，需整體考量農業勞動力供需情形、勞動條件、農業外勞聘僱管理責任、產業政策規劃及影響評估…，需審慎評估引進農務外勞之必要性。

製造業引進外勞只要多繳交就業安定費數額即可，農業呢？當中央要求農地農用又限制農業外勞引進的同時，是否曾設身處地想想弱勢的農民利益？衷心期待政府能更正視農村勞動力嚴重不足的嚴峻，速引進農務外勞，不要讓雲林縣陷入空有萬頃良田卻無人耕種，又或讓純樸農民不得不僱用非法外勞，陷農民成罪犯。

農業是國本、是要永續的產業，我們同意中央補充農業勞動力開放農務外勞並非唯一選項，我們也積極鼓勵有志青年投入農業行列，然在本國農業勞動力注入緩慢及不足之下，籲請中央正視農業勞動力不足，儘速開放農務外勞！

（作者現任雲林縣長）