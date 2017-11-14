自由廣場》體適能超人

◎ 林志翰

民國一○一年三月，馬英九總統以親身經驗掛保證，十二年國教上路，只會讓更多高中職變好，明星高中不可能因此江河日下，而是其他高中也隨之變好，更多學生享有更好的教育品質。

民國一○六年的今天，我們的孩子真的享有更好的教育品質，過著更優質的學習生活嗎？教育主事者在假日時不妨走一趟全國各地的體適能檢測站，檢測站學校外那一台台大型的遊覽車，重重打了教改者一巴掌。

十二年國教多元比序項目中最難滿分的項目就是「體適能」。隨著國一、國二、國三的體適能檢測標準越來越嚴格，國中生趨之若鶩穿梭於各縣市的體適能檢測站，只為儘快拿到體適能滿分。因為同是天涯淪落人，大家呷好逗相報，互相比較哪個縣市的體適能檢測標準較寬鬆，我們的孩子假日休閒的娛樂就是這冰冷的體適能分數。

體適能檢測的四個項目分別為仰臥起坐、心肺耐力、坐姿體前彎與立定跳遠。學生或家長常常質疑，為何不比跳繩、搖呼拉圈或是打籃球？為何不是比自己孩子最擅長的運動項目？更荒謬的是，檢測標準簡直將我們的孩子當作超人，完全違背體適能養成全民運動習慣的初衷。

以立定跳遠為例，國一男生拿到金牌的及格標準為二百公分，國三男生的及格標準更高達二二一公分；反觀警察特考，男警察的及格距離卻僅為一九○公分。

再以心肺耐力為例，國中男生要跑一千六百公尺，跑完這一項長跑後，每位學生像是經歷過地獄一般的折磨，倒地久久不起。反觀警察特考，男警察卻僅需跑一千二百公尺。

維護治安的警察檢測標準卻比國中生低，不知體適能標準制定者的邏輯何在？此外，先天性心臟病或是肢體殘疾無法參與體適能檢測的學生一律給「六」分，先輸給體適能滿分者四分，相當於兩門學科Ａ等級與Ｂ等級的差距，體適能比重之大堪稱一絕！

許多人因為缺乏感同身受的同理心，因為自己的小孩已經大了或是小孩尚未接受制度的荼毒，高舉理想大旗，假掰地要學生吞下不合理的制度。教改數十年，學生的面容是歡欣喜悅還是怨聲載道，其實已經幫教改打了不及格的死當分數。

（作者為國中教師，台南市民）