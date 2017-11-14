自由廣場》比照美軍退撫，還不滿意？

◎ 王伯仁

行政院年金改革關於軍人年改草案大方向大致確定：仿效美軍退撫制度，服役滿廿年可領月退俸者，所得替代率從五十％起跳，每增加服役一年，替代率增二．五％，如服役滿四十年，最高可達一百％的替代率，即和服役時薪俸一樣多。至於樓地板金額和十八％，都和公教人員一樣，採三萬二千一百六十元和十八％兩年歸零的辦法。

平心而論，這個軍改草案雖不如現行軍人退撫制度優厚，但比公教年改已算相對優渥了，而且比以往更合乎「公平合理」的原則。例如現行服役滿廿或二十二年退伍的少校、中校，正值四十歲出頭的青壯年，退伍是浪費國家人才資源，卻大多可領大約三十五年高替代率的月退俸，過世後還可由遺眷領半俸⋯，這樣子的軍人退撫制度大大不合理，也難怪是現有四大退撫制中預估最快破產者。

如今年改小組參考美軍退撫制所擬新制草案，以服務年資做為替代率基準，讓服役年資和替代率相關聯，是合乎邏輯的設計。況且軍士官服役條例已修正延長軍士官限退年齡，校官延二年，將官延二歲，下、中、上士五十歲，士官長五十八歲，在在都能某種程度的符合「服、酬」公平相關的原則，如果連比照全世界最優渥美軍退撫制度還不滿意，那要用什麼制度？

至於樓地板和十八％，比照公教人員，絕對合理，比起勞工或國民年金或什麼都沒有的，已是很不錯了！所謂「八百壯士」要捫心自問，一些人身在漢營心思曹，要領多錢又要亂，沉默的民意總有大反彈的一天啊！

（作者為資深新聞從業人員，台中市民）