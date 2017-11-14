自由廣場》出賣台灣的「價碼」

◎ 林修正

每當美國總統訪中，「台灣會被賣」的恐懼就油然而生。這種「台灣會被美國出賣給中國」的恐懼感貫穿二戰後台灣。尤其一九七一年中國進入聯合國後，更是濃烈。然而買賣需要價碼才好交易。台灣的價碼是多少呢？

可以從兩個角度來看。經濟與國際軍事外交。經濟的角度是：

一、三萬六千平方公里：這是農業民族對土地面積的評價。

二、日本、韓國與東南亞、紐澳、印度洋、非洲、歐洲貿易的重要航線掌控之島：這是商業角度看到的台灣價值。

農業價值遠低於商貿、流通價值。而我們認為的買家僅有中國，這種「獨買市場」會壓低賣價，讓中國得利。

另一個是國際軍事外交利益，而他可以保護前者的利益。

第一、美國在東亞南北最重要的第一島鏈的防衛點，也是美國箝制日本、韓國政經政策的籌碼：這是美國東亞佈軍的軍事圖。

第二、中國得以保護海疆，並突破美國防線，進入太平洋，變成是海權國家最重要的島嶼：中國觀點下的台灣價值。

簡單來說，若台灣海峽落入中國手中，東海、南海航道都由中國掌控，東北亞的日韓考量原料與市場航道需求，政治、外交會轉向中國，東亞很可能變成中國的勢力範圍。這會逼使美國防衛線從東亞退回夏威夷。此時就是中國與美國共管太平洋。這個觀點下，台灣的價碼涉及到美國的全球霸權，乃至西方人的全球霸權。

日本當然不會束手就縛。台灣海峽涉及日本國家安全與自由，這是金錢買不到的生存問題。當美國要「賣台」時，日本會接手。它不會領有台灣，卻會以軍事和經濟，逼使中國無法佔有台灣。

論軍事，日本是海空為重的國家，絕對有能力讓中國無力或付出昂貴代價才能佔有台灣。中國當然可以宣稱要打東京、大阪修理日本，但日本也有能力打掉上海、北京、重慶等地，把這些打掉，中國還算是強國嗎？

中國已故首席軍頭朱德之孫、中國國防大學防務學院院長朱成虎說，如果美國干涉中國攻台，「我們就決定還擊。我們中國人準備好西安以東的城市全部被摧毀」，這就是中國高階將領認定台灣的價碼。

美國、日本與中國會為了台灣，付這樣的價碼嗎？

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系副教授）