自由廣場》（青年時評）台灣應建構強大水雷戰力

◎ 宋磊

台海防衛作戰中，台灣固可以優先使用雄2E與萬劍彈兩利器進行先制打擊，筆者更認為，在國防資源有限的條件下，水雷能依據共軍可能進攻與登陸的海域進行「前置部署」，且水雷的造價相對來說較為便宜，台灣若能事先大量生產與部署水雷，除了可減少我方海軍防衛的壓力，一旦共軍有發動兩棲作戰的企圖，水雷可發揮延遲敵軍登陸與摧毀敵方登陸艦的能力。

首先，台灣四周環海，對外貿易成為經濟成長的主因之一。海上交通更是維持台灣生存的關鍵之一。因此，維持台海安全與海上交通線的順暢，成為戰時台灣能否延續作戰的要點。為阻止共軍登陸上岸為目的，著重點應於台灣北部地區共軍運輸船團泊地區（約距岸廿浬）與可能登陸海灘位置佈雷，置重點於敵軍掃雷困難的沿岸「淺水區」、「甚淺水區」與「拍岸浪區」、「河口港區」處佈雷。其他利於敵軍登陸部隊的海域也應如法炮製，透過事先部署，完成阻絕敵軍登陸的目的。

以水雷來說，佈雷海域的地理範圍與各式水雷的選用，直接受水深的限制。感應沉雷反制潛艦時，佈放深度沒有限制。所謂沉雷水雷（MK13、25型沉底雷）指的是其武器本身透過偵測水面的磁性作為反應的一種水雷，也就是說當偵測敵艦通過時產生爆炸反應，達到摧毀／擊沉的效果，世上大多數的水雷均採用此一模式進行攻擊。

反制水面艦船為目標所佈設之錨雷（亦稱繫留雷，例如MK10型錨雷）是由雷錨繫留在各種不同深度的水中，以阻擋各種不同排水量的船隻，換言之，在運用上更為彈性，可達到攻擊不同噸位的敵艦。原則上，海軍可選擇在基隆至澎湖外海、澎湖至鵝鑾鼻外海與台灣東部施放各型不同的水雷，透過感應沉雷／錨雷兩種不同的水雷進行佈置，海軍可以達到阻絕甚至摧毀共軍登陸台灣的能力／意願，一旦解放軍遭受水雷擊中，國軍陸上的各式火砲可在預先的位置提供強大的火網進行反制（以陸軍的火箭彈射程為例，十五至四十五公里為打擊範圍），以達到「反登陸作戰」之效果。

（作者為國立中正大學戰略所碩士，空軍子弟）