自由廣場》（澄社評論）政黨之光明及黑暗

◎ 林佳和

十一月十日，立法院三讀通過政黨法，為懸宕已久的法制化劃下暫時句點。第一條說得好：為建立政黨公平競爭環境，確保政黨之組織及運作符合民主原則，以健全政黨政治，特制定本法。政黨邁向光明，指日可待。

只可惜，今日似非政黨光輝時刻。在後民主、民主2.0、3.0、新政治2.0時代，常是某種反政黨走向：強調個別參與、去中心化的市民社會決定，議題與需求導向、透過彈性行動者網絡組織、不再輕易受政黨支配的社會動員（想想三一八學運），植基於後物質主義認同，側重公民個別的授權與自決，其實，當代「政治氛圍」，根本非政黨形塑，甚至是脫政黨之批判的、旁觀的、個別的、即興的、分散的、個案的、低成本的、非義務性的、娛樂的、綜藝的、體驗的。政黨江山依舊，只是人事已非。這不是說，政黨不再重要，不，政黨還是政治民主場域的核心，但關鍵在於，如繼續留在代議的民主想像中，那麼，人民走向政黨、不是政黨逼向人民、政黨意志不能取代人民意志、政黨公共性與開放性，都必須堅持，無可逃避。這是政黨法制化最重要的啟發。

系統論大師魯曼觀察到：當代政黨提供給群眾選擇的，不是實質主張、毋寧只是不同候選人，最多只是一些表面上不同的政綱支撐而已。從選戰中，由選民那邊，政黨得不到任何有意義的行動指向（「選民要求」），面對社會複雜問題，簡化其複雜性，要有效處理之，政黨將別無選擇，只能轉嫁至內部決定過程，是以，政黨內部組織將博取非常重大的政治意義，選民所真正選擇的，其實是政黨內部組織的能力能量，別無其他。

通過政黨法，必須讓政黨得以透光，人民得以參透，內部組織與過程能夠清晰，否則，政黨聆聽人民的意見，將永遠只是空談與海市蜃樓。（作者為國立政治大學法學院副教授、澄社社員）