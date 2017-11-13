自由廣場》讓柯文哲吃定民進黨？

◎ 陳財能

幾位民進黨北市議員利用市政總質詢，作一場「邀請柯文哲入黨」的秀。柯文哲不僅當場拒絕，更接連在不同場合笑著以「（若）我真的要加入，他們才不要！」及「加入民進黨之後，就可以暢所欲言嗎？」等說法，來猛酸民進黨。

從選舉現實看，幾位市議員的「突兀行為」，其實，反映兩個政治事實：第一、在民進黨基層支持者質疑柯政治立場的憤怒及沒有自己市長候選人下，不只這幾位議員，民進黨議員對未來選舉，普遍都有「夾心餅」的兩難焦慮；第二、柯文哲憑藉其「網紅」氣勢及民進黨中央「擔憂」他可能擾亂小英的連任，讓柯吃定民進黨。就這兩個事實，其實更是民進黨在布局長期執政的兩難情境。

柯文哲吃定民進黨，對民進黨長期執政的兩難情境為何？

首先，是民進黨在北市的執政人才與基層，將出現斷層及空洞化。歷來，北市因國民黨威權統治的政治布局，在軍公教及黨國資本體系的建構下，選民結構一直處於「藍大綠小」。因此，除了一九九四年的藍營分裂，民進黨始終對台北市是「既期待又怕傷害」的。然而，民進黨在北市已經在野二十三年，若繼續放空到二○二二年，對長期執政不會有傷害嗎？

再來，是民進黨建構台灣主體性及長期執政人才競合的矛盾。從民主化與解構威權歷程，民進黨自一九九八年謝長廷驚險贏得高雄市長後，過去威權政治結構，除金、馬、花、東及客家縣市外，都已出現重整。連「藍大綠小」結構勝過台北市的桃園，也在二○一四年翻轉。此時民進黨從地方到中央的執政人才，可說是「人才濟濟，秀異慧中」之際，民進黨不思翻轉台北市，難道要放任主張「兩岸一家親」的柯文哲吃定民進黨，擾亂台灣主體性建構及未來長期執政的布局嗎？

建構台灣主體性及公平正義的民主體制，是台灣人支持民進黨的核心價值。因此，只要是黨提名的候選人，個個都是強棒。要不然，當時也被認為不是強棒的鄭文燦，怎能當選？從北市議員與基層的兩難焦慮，到布局長期執政的兩難情境，讓柯文哲繼續吃定民進黨，好嗎？

（作者為中興大學國際政治研究所博士生）