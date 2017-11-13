自由共和國》余杰／習近平是龍的傳人 還是馬列傳人？

美國總統川普（左二）與夫人梅蘭尼亞（左一），中國國家主席習近平（右二）與夫人彭麗媛，八日參觀北京紫禁城時在太和殿廣場合影。（美聯社）

余杰／中國流亡作家

習近平在紫禁城以最高規格款待來訪的美國總統川普，並以「龍的傳人」向客人自我介紹，荒腔走板，貽笑大方。

「龍的傳人」一說，來自於一首上世紀八十年代從港台傳入中國的流行歌曲，並不見於任何官方正典的記載。在帝制時代，惟有皇帝才能以「龍的傳人」自居，龍椅、龍袍只能由皇帝獨享，普通人等若使用龍的圖案，就是危險的僭越行為，立即被抓去砍頭，甚至誅九族。即便是一代權臣李鴻章，也曾因為未經皇家允許，跑到「龍陵」遊覽一番，而被彈劾丟官。

在美國魔幻小說《冰與火之歌》中，倒是有一位號稱「龍之母」的金髮小龍女，孵出三條噴火巨龍，為之南征北戰，好不威風。而習近平並非皇族，也沒有張牙舞爪的飛龍可供驅使，卻也敢以「龍的傳人」自詡，真是無知者無畏。

習近平款待川普觀賞的京劇中，有一折是美猴王的故事。川普大概看不懂充滿東方魔幻現實主義色彩的「猴王造反」，不知道孫悟空的名言乃是「皇帝輪流做，今日到我家」。當年，毛澤東驕傲地以「潑猴」自居，而身為「毛的傳人」的習近平，也是猴氣十足，與其說他是「龍的傳人」，不如說他是未能「進化」成人的猴子，在全世界面前表演「猴子的新裝」的好戲。

習近平喜笑顏開地迎接「萬惡的美帝國主義」的魁首的那一天，正是蘇俄十月革命百年之際。俄國總統普亭雖是威權強人，卻也在紀念集會中曆數十月革命給俄國帶來的巨大災難，聲稱無論如何都不能讓此悲劇重演。中國官方則未曾舉辦關於十月革命的慶祝活動，注意力全都放在川普訪華這一「重中之重」的大事上，馬克思和列寧這兩位老祖宗會不會傷心欲絕呢？

習近平以「龍的傳人」的民族主義話語掩飾他自己和中共作為「馬列傳人」的共產原教旨主義本質。中共在十九大上通過的新黨章中，雖然加入了「習近平思想」，卻不曾刪去「馬列主義毛澤東思想」之根基。習近平在「龍的傳人」和「馬列傳人」之間左支右絀、彷徨無地，他能調製出一杯怎樣的雞尾酒來呢？

即便由王滬寧這樣的御用學者為之打造新理論，習近平也無法完成一套前後不矛盾的、重塑共產黨統治合法性的學說。香港政治評論人金鐘評論說：「看清十月革命一百年由狂暴而煙消雲散的主流命脈，回望其氾濫於中國的支流。十分清楚，中共一九四九年革命的前三十年毛澤東獨裁，完全是集十月革命暴戾血腥，加上東方農民造反的愚昧野蠻之大成，殺人如麻，文明盡毀，暗無天日，其罪孽何止於蘇共數倍計！……後三十年仍以財大氣粗之勢，竊據國家權力，踐踏憲政，打壓異己，封鎖資訊。獨夫之心，日益驕固，越三世而圖萬世為君。對人民實行新的奴役。這是十九大的主旋律。」在這個意義上，前後兩個三十年確實不矛盾，從毛澤東到習近平，都是竊國大盜。