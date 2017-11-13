自由共和國》費學禮／封鎖→轟炸→登陸

費學禮（Richard D. Fisher）／國際評估與戰略中心（IASC）資深研究員

「二○四九計畫室（Project 2049 Institute）」分析師易思安（Ian Easton）在他十月初推出的新作《中國侵略威脅》（暫譯，The Chinese Invasion Threat）中示警，中國侵犯台灣計畫多數仰賴人民解放軍必須先成功實施封鎖，繼之以轟炸，然後才是登陸。中國犯台要成功的諸多因素中，易思安明示中國潛艦在封鎖台灣與阻止美國海軍馳援上，將扮演關鍵角色。

就增加台灣潛艦戰力而言，台美均未掌握二○○一年美國前總統布希決定售台八艘新柴電潛艦的契機，相隔十六年，台灣終於宣布啟動潛艦國造計畫，惟這段期間，汲汲於強化水下戰力的中國海軍，持續透過軍購和研發，使其潛艦部隊戰力獲得飛躍進展，尤其中國另闢蹊徑，致力研發核動力絕氣推進（ＡＩＰ）系統的小型潛艦，並建立被稱為「水下長城（Undersea Great Wall，ＵＧＷ）」的水下及海底固定式觀測網。

今年，蔡總統宣布正式展開潛艦國造計畫，反觀中國在二○○六年前，即增添了八艘俄製的「基洛（Kilo）級」636M柴電潛艦，配備俄製3M-54E「俱樂部（Club）」超音速反艦飛彈，而今，中國又準備藉由其水下戰力的飛躍進展，加速其對台的海上威脅。

台灣的自製潛艦預計十年內下水成軍並量產，這將是台灣最有效的反潛作戰系統，然而，中國海軍擁有包括基洛級、明級、宋級和可能很快將取得的元級在內之五十一艘柴電潛艦，令人憂懼，特別是其最先進的元級潛艦（039A型與039B/C型），二○○六年，一艘宋級039G型潛艦在距美軍小鷹號航空母艦約九公里處主動上浮，小鷹號此前渾然不覺，其已進入該宋級潛艦的武器射程範圍。

由於潛航速度慢且安靜，柴電潛艦相當難以偵測，但其弱點在於每隔幾天必須充飽電池，不過，隨著ＡＩＰ系統的使用，039B/C型配備中國版的「史特林引擎（Sterling Engine）」ＡＩＰ系統，在水下的續航力能延長至一週或更久，這種引擎的缺點則是體積大，於是中國海軍另闢新徑，正研發一種新級別的小型潛艦，以核動力ＡＩＰ系統給電池提供動力。

此一發展可見諸於「中國國際戰略學會」高級顧問趙登平在大學講座會上的投影片內容，他當時提到，相較於通常由核反應爐與蒸汽渦輪機驅動的潛艦，核動力ＡＩＰ模組使用一種低壓且低溫的「整體型反應爐」來發電，安全性高且噪音小，其航速雖和柴電潛艦一樣慢，但卻與核潛艦一樣，擁有「無限的」續航力，儘管實際上仍受限於艦上人員的維生補給，惟配備核動力ＡＩＰ系統的潛艦可連續潛航三週或更久。

若前述這種使用低溫核反應爐技術的核潛艦研發成功，將成為「詹氏（Jane’s）」所稱的中國海軍「輔助潛艦（assisted submarine）」，更小型、造價更低，且水下的續航力可能比傳統的柴電潛艦更持久。如此一來，中國在對台發動封鎖或其他軍事行動前，在戰術上即可於台灣周邊部署這種潛艦。趙登平並指稱，中國海軍潛艦採用自製的鷹擊十八（YJ-18）超音速反艦巡弋飛彈，其遂行封鎖的潛力大增，據美國國務院二○一五年的報告，YJ-18的射程可達五三七公里。

至於所謂水下長城，中國海軍研發此一類似美國海軍「水下聲波監聽系統（ＳＯＳＵＳ）」固定式聲納的觀測網，其主要目的之一即為蒐集台灣海軍水面艦及潛艦的參數，並將與無人水下載具（ＵＵＶ）偵察船、船艦上的反潛感應器和新型的反潛機整合，預料中國海軍將在海南島南部、台灣海峽與接近釣魚台列嶼的敏感海域周邊擴建水下長城，尤其令人擔憂的是，恐進一步延伸到台灣東部海域與南海。一旦完成，延伸至國際水域，並搭配中國其他的反潛戰力，中國海軍的水下長城可有效地阻絕台、美及盟邦潛艦的活動，不僅中國的反潛部隊可更快速地鎖定台灣潛艦，中國海軍未來還可能引進長程反潛彈道飛彈。

過去十六年來，中國人民解放軍發展建構下一代潛艦和反潛戰力的方法。對華府來說，防止台海爆發戰爭，符合美國「台灣關係法」與美國利益，此時正是美國發揮其領導力，設法提供適當技術，幫助台灣更快實現其潛艦國造計畫，以做為在水下防禦共軍的第一線。

（翻譯：編譯茅毅）