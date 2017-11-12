自由廣場》加班鬆綁 打中要害

◎ 黃艾米

內人在台北的飯店當主管，過去一年，他們主管間最頭痛的問題，就是怎麼排班。

以洗碗阿姨當例子，餐飲部營業時間是早上七點到晚上十一點，早班七點半上到下午四點，中間吃飯半小時，晚班二點半到十一點，早晚兩班中間有重疊，可以一起幫忙洗。這是單純的早晚班排法。

洗碗最忙的時候是三餐時間，早餐是自助式，所以早上請餐廳外場人員幫忙洗，中午有重疊時間可以早晚班幫忙洗，但是晚上很忙的時候，就常要請早班晚二小時下班，否則碗盤會不夠用。

底薪二萬六千元，平均一週加班四天，一個月就多四千六百元左右，放假加班二天可多一千七百元左右，洗碗阿姨一個月平均可以領三萬二千多元。

傳統上，飯店是變形工時，淡季的時候，飯店會把上班時間分割成所謂的「兩頭班」，就是說，上班的時間切成二段，中間有比較長的休息時間。所以淡季的時候，早班阿姨早上九點來上班，中午一點半休息，到下午五點再上班到九點下班；晚班阿姨，則早上十一點到三點半，以及傍晚六點到十點。

排兩頭班，早班每天中間有「空班三個半」小時；晚班則有「二個半」小時空班。空班的時間公司會給一百元油錢津貼，因為照理來說，休息時間可以回家。如果一個禮拜四天兩頭班，就多四百元津貼，一個月等於多一千六百元左右。但是，兩頭班就沒有加班，所以扣掉加班費，等於淡季排兩頭班，阿姨會少賺三千元左右的加班費。

旺季的時候，飯店每個時段人力都要充足，所以不太會排兩頭班。因此，飯店生意好，阿姨多上班也多領一點錢，飯店很閒的時候，就排「兩頭班」不加班，員工跟老闆大家互相，雖然少領一點，但這是台灣人有人情的一面。

一例一休實施之後，多了兩天假，為了人力調度，員工願意加班，要多給加班費，這不是問題，問題在多這兩天假的時數若算加班，則會吃掉每個月加班時數上限，變成平日沒辦法加班，所以現況是，無論淡季旺季，飯店被迫排更多兩頭班，太忙就找放假的同業來當計時人員。

結果是，除非空班回家，不然待在飯店的時間變長，加班費少三千元，要多賺錢則要去同業那裡當計時人員。每個人都變得更累，卻沒有賺到更多錢，而且一直排兩頭班，基層員工跟主管級員工，更容易起衝突，變成勞勞糾紛。

一例一休，制度上確實是想讓員工多休息，不過每月加班工時沒有彈性，對淡季旺季差別大的行業影響很大，還加深同事間的緊張感，所以，賴揆把每月上限彈性放寬並採總量控制，真的有打中一例一休的痛點。

（作者為大學經濟系兼任教授）