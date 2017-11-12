自由廣場》廢死與鞭刑

◎ 邱世長

近日，有民眾在「提點子」提議，「對酒駕累犯、性侵犯及對幼童傷害等增設刑法懲罰方式，增加鞭刑制度」，引發正反不同意見者的辯論！對此，筆者認為如果把「廢死刑」，改為「加鞭刑」，是否比較可行？

一談到「鞭刑」，大家都會立刻想到新加坡，一九九三年時，麥可．彼特．費爾的案件。費爾當時年紀僅十八歲，跟家人來到新加坡，只因故意對當地民眾的車子塗鴉與砸玻璃，並涉嫌偷竊，除了被法庭判處罰金，還慘遭四下鞭刑，美國政府求情也沒用，讓新加坡的鞭刑自此在全世界一夕爆紅。

不過，新加坡民眾會支持鞭刑，有其文化背景，新加坡許多家長也會用藤條懲戒子女，因為法律沒有禁止對子女的體罰，但是台灣禁止體罰。就歷史背景而言，新加坡的鞭刑制度源自英國刑法，適用鞭刑的罪犯包括：搶劫、嚴重偷盜、性侵犯等，因此這類不當行為就會被抑制。

根據新加坡經驗，鞭刑三下就有可能休克，傷口得一個月才能癒合，因此，台灣若真要引進鞭刑制度，必需要有「獄醫」在場，才不會衍生意外，鬧出人命，讓「加害者」變成「受害者」，模糊了原本懲罰罪犯的本意與焦點！

新加坡法律一共有超過四十種不同的罪行都適用鞭刑，包括：綁架、暴力搶劫、吸毒、破壞公物（包括塗鴉、噴漆）、性侵犯等。不管我國政府是否支持鞭刑，給人民一個「安心」的生活，不就是人民最基本、最卑微的訴求嗎？

（作者為教師）