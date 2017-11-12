自由廣場》宜蘭的綠色奇葩

◎ 紀安秀

前宜蘭縣長林聰賢鑑於農舍增建氾濫，首創非法農舍加倍課徵房屋稅並訂興建管制規範，農委會嗣跟進修正《農業用地興建農舍辦法》全國一體適用，興建農舍須「鄰路、鄰側」，避免農地切割破碎，政策廣獲認同。

沒想到，才剛上任的代理縣長陳金德，不但馬上推翻政策，決定加計利息退還加價課徵的房屋稅，還要自訂規章放寬農舍興建管制，陳認為中央辦法侵害人民財產、違法違憲，質疑「誰能限定農舍興建位置」？農業處長陳德星堅持興建農舍應以破壞農地最小方式，不能凌駕農業公共利益，憤而辭官。

因八一五大停電辭中油董座的陳金德，三個月就代理縣長，不思社會觀感不佳，理應先守成，穩定人事及縣政運作，竟迫不及待想一炮而紅，結果遭輿論一面倒痛批，如此自作孽，令人匪夷所思。

猶記得，國民黨呂國華二○○五年擊敗回鍋參選的陳定南，當選宜蘭縣長，終結綠營長期執政，但他在二○○七年宣布不再舉辦等同宜蘭標誌的「童玩節」，結果二○○九年競選連任即慘遭滑鐵盧，拱手讓給林聰賢。陳金德的「獨排眾議」，簡直是呂國華的翻版，恐怕會讓民進黨布局明年選戰，更加棘手。

（作者為家管）

◎ 愚工

宜蘭代理縣長陳金德上任後，針對農地政策大刀闊斧，決定退還非法農舍加價課徵的房屋稅後，將研議進一步的農業政策，卻與農業處長陳德星意見相左，陳金德將其調職，陳德星因此辭官。

先前林聰賢主政時，以「為符合社會正義、稅負公平、遏止農地種農舍」為由，以違規面積對未作農業使用的房屋加價課徵房屋稅，給人「繳錢買就地合法」的印象；現在的主政者陳金德認為「繳錢買就地合法」不適法，決定退還非法農舍加價課徵的房屋稅，同時主張農地農用。陳金德這樣依法治縣，很好，但卻退錢不拆屋，這種不公平、不正義比「繳錢買就地合法」還糟糕，而且還斲喪了自己的威信。

陳金德既然有心要推動農地農用，就該全盤了解資源與問題及問題的根源，然後整體規劃，包括如何解決現有違建的問題，及之間的邏輯是根據甚麼核心價值，而不是只看到「繳錢買就地合法」不適法，就莽撞地退錢。

至於陳德星究竟與陳金德的意見相左在哪裡，媒體並沒有詳細說明。

如果只是就「繳錢買就地合法」這事該不該退錢，那這樣的罷官就輕如羽毛，如果是就農地「整體規劃，包括如何解決現有違建的問題」的大政方針意見相左，與自己從政的核心價值相左而罷官，那就比較有「海瑞罷官」的格局。

（作者從商）