自由廣場》一例一休醫師節

◎ 許啟森

十一月十二日是醫師節，除了醫院工作員工外，大概很少人知道吧。社會已經給醫師很多的肯定，所以不必再有什麼客套的說詞。倒是一些醫院的醫師節活動，令人想到了台灣的勞動條件並非那麼好，勞工總是處於弱勢且要聽命行事的一方。有些醫院的醫師節慶祝活動，要求各護理單位要錄一段表演，於慶祝大會中播映。實在令人很難想像這些命令來自何處，有沒有考慮在忙碌的工作中，還要唱唱跳跳來應付上級的要求。雖然有聽到少數負面的聲音出現，但還是遵照命令完成了。而另一方面應該也沒有醫師會自認為自己偉大到要別人表演來娛樂自己，這種局面其實是雙輸的。

行政院的一例一休修法已公告，鬆綁七休一，及放寬每月加班工時。很多勞動團體認為是偏向資方，但回想起一例一休實行這段期間，反對聲浪不斷，認為單一個政策無法適用於各種產業，許多勞工朋友亦隨這些報導起舞，不認同這項政策。但如果你考問他一例一休的內容，大部分是回答不出來的。勞基法確實很複雜，即使台北市長柯文哲在媒體問到台北市立聯合醫院是否可連續上班十二天，其回答亦很含糊。事實上醫療院所屬四週變形工時，不論修法與否皆可連上十二天，但人力夠的情況下是不會如此排班的。而一例一休修法的關鍵在於勞資協商，如果想要把勞基法修得適用於各種行業是很難達成的，所以勞工也要靠自己努力一些。

勞資協商是要勞工勇敢發聲來捍衛自己權益，但全台企業只有三％有工會、五％有勞資會議，所以政府需要在政策上往這方向走，讓勞工及企業自主而政府居於協調的角色。大部分受僱者是不敢發聲的，舉例來說，即使有些會議可以提出意見，但若要找人連署常常是困難重重，因為大家怕自己成為黑名單。這樣的結果美其名為善良有人情味，實際上是一種戒嚴久了的奴性難改，使每個人只想到領一份過得去的薪水就可以了，而造成今日台灣雇主給予員工薪資佔其獲利的比例低於歐美日韓。

猶記得媒體曾報導，過去馬總統出訪邦交國是請空服員上台表演歌舞，而蔡總統則是請空服員一起坐著參加宴會。台灣在往更民主的方向走，勞工的意識也應向前走。勞資關係要在短期內有顯著改變是很難的，抗議、抗爭難免。可以預期的，勞資關係仍有一段很長的路要走。

（作者為醫師）