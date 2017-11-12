自由廣場》例外 後門 彈性 協商

◎ 張凱翔

自七十三年八月一日施行以來，勞基法從適用不適用？年資計算？基本工資？工資非工資？職災必需補償範圍？紛紛攘攘從沒停止過！但像這次以第四章工作時間、休息、例假，法條從第三十條到四十三條，吵到分段宣導／輔導／執行，再吵到朝令將夕改，更詭異的是，現在反對的以前是支持更僵化的二例假？此戰火即將進入立法院延燒！

其中有人稱，三百六十行，行行不同怎麼可以用同一雙鞋穿著，這話乍聽彷彿是對的，但以勞動基準法來說，這基準二字不是套腳入內的小鞋，這基準二字是地平線，查勞基法第一條「雇主與勞工所訂勞動條件，不得低於本法所定最低標準」，從立法施行以來歷經十餘次修正，這一條從沒改過任何字，代表此法揭示的就是勞動基礎，是平地基礎，不是高度標竿，如果有低於法定標準，依民法帝王條款，法律行為（如簽契約）違反強制或禁止規定，自始無效，但優於勞基法，則屬私法自治，契約自由原則，有效。因此，勞基法不是讓資方去穿鞋，而是讓資方在同一個基礎地平線立基，只是時至今日，勞基法某種程度，竟然變成招募福利，有些求職廣告，竟然標榜遵守勞基法、享勞保、有提撥退休金，這真是一個錯亂！

到底問題出在哪裡？為何爭議不斷呢？其實依本人觀察，會亂，源頭就是勞基法自己設計太多彈性跟後門，造成各家地平線亂跳！例如八十四─一條俗稱責任制工作者，只要走完程序，該工作者的勞資竟然可以跳脫母法針對每日每週工時、加班、休息日、例假日、國定假日、女性深夜工作另行約定，而這些工作者的資方，多數竟然是政府機關！再者母法第三十條及三十條之一，又設計二週、四週、八週彈性變形工時，如果勞基法已是最低標準，在勞動平權下，何苦再有這麼多往下限的坑坑洞洞呢？另外，像七十條工作規則，這是資方可單方行使，經當地勞工局核備，絕大部分都是勞基法再抄一次且有範例，如果資方精心設計箝制勞工的規則，雖經過勞工局錙銖必較核備，但絕對有效嗎？例如表列無法勝任工作樣態，只是如果有爭議，還是由法院判定，這就是冗事！

難得這次一例一休的爭議激起全國一年的討論，連外國商社也多上建言書，有人戲稱是勞基法元年，政府何不利用此次機會，將上述這些例外、後門、彈性、協商一律刪除，建立起在台灣國家內的民間勞雇關係，讓勞基法簡化到只要是國中畢業以上的勞雇雙方都可以清楚勞基法，如果簽立書面契約，更可以保障勞工權益！

（作者為中華民國勞務士協會創會理事長）