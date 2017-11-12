自由廣場》台灣最美的風景還是人

◎ 倪銘均

「司馬庫斯垃圾瀑布」一文，提到新竹的司馬庫斯，累積了一座「垃圾瀑布」。

其實，新北市的觀音山也曾經有一座「垃圾瀑布」，這裡的揹水隊隊長蘇進雄之前表示：「觀音山的垃圾瀑布估計要清八年，但還是不敢動。」但是「有心就不難」，這些垃圾最後在眾人協力下清除了。

今年的「世界地球日」，慈濟志工發起「愛在觀音山」活動，帶動大家挽袖清垃圾，包括登山客、揹水隊、五股與八里的社區環保隊、華碩電腦員工、大愛電視台員工，四次活動將近四千人次參加，總共清出七二五○包（二十五萬噸）垃圾，相當四座標準游泳池的體積。我參與其中一次活動，見證眾志成城的力量。

沿路上我看到許多人扛著一包或兩包垃圾下山，有年輕人、有老人家也有小朋友，有人一天之內上山兩趟甚至三趟；「垃圾」變成當天最「寶貴」的東西，每個人都想付出。山上的垃圾無奇不有，我還看到有人扛著瓦斯爐下山，這些可能是早年攤販留下來的，但是現在觀音山已經恢復美麗的面貌。這裡不再有「破窗效應」，往後爬山的人看到乾淨的環境，一定會更加愛惜。

我參與的那次淨山有五百人，每人出一雙手，就是觀音山上的千手觀音。我覺得台灣人並不冷漠，只是需要「第一個人」，只要有人在社區鄰里願意當「第一個人」，所謂「德不孤，必有鄰」，一定會有第二個、第三個人加入，讓社會更好。

台灣最美的風景，真的是人！

（作者為媒體工作者）