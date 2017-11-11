社論》「台灣總統」與「台灣關係法」

馬英九、洪秀柱在美中的演出，與台灣幾乎沒甚麼關係，也很少有人予以重視，但兩位前主席的傾中力道，卻對吳敦義有牽制作用。（資料照）

中共十九大結束，馬英九又赴美宣傳九二共識、一中各表。聽眾大多數是中國留學生，這跟他在台灣遭主流民意、尤其是年輕人唾棄，形成諷刺的對比。與此同時，正在中國訪問的洪秀柱表示，要勇於堅持兩岸同屬一個中國，我們都是台灣人，也都是中國人。馬洪在美中的演出，與台灣幾乎沒甚麼關係，也很少有人予以重視，但兩位前主席的傾中力道，卻對吳敦義有牽制作用。

吳敦義與習近平，九二共識來，九二共識去，吳效法馬「各表」只搞內銷，習則突出「一個中國原則的九二共識」，這也是對吳敦義的牽制。中國國民黨敗部復活，乃是吳敦義的責任與機會，然而，在一中總路線的綑綁下，很難在台灣殺出活路。馬英九的覆轍近在眼前，洪秀柱更不在話下，主流民意對聯共制台已經心生警惕，而北京版本的九二共識更早已戳破「各表」謊言，只有同屬中國，沒有中華民國。此所以，小英政府拒絕再玩九二遊戲，遭到國共內外夾擊，但在台灣內部並無壓力。主流民意的發展，仍延續二○一六大選的主軸。

十月底的一項民調顯示，將近四成五支持蔡英文的「維持現狀」，將近三成支持柯文哲的「兩岸一家親」，支持所謂「九二共識」者不到兩成。換言之，在台灣的政治市場，九二共識離下市似乎不遠了。就此而言，小英政府也不必刻舟求劍，執著於「一九九二年兩岸兩會會談的歷史事實」，附和對方的「既有政治基礎」以求恢復兩岸協商。或許，小英政府委曲求全，逐漸挪移到北京能夠接受的區間，有機會使民共關係出現一線曙光。但若因此失去民意信任，可是得不償失。更何況，北京對小英政府勒索不成導致僵局，台美關係還不是依舊穩定如昔。可見，兩岸關係，台美關係，有平行，有交集，沒必要像馬政府時代那樣，兩岸關係高於一切。

反倒是，川蔡通話的「台灣總統」新意，小英政府應該鴨子划水，低調前進。日前，中國國台辦副主任劉結一拒答提及「總統蔡英文」的問題，陸委會的回應仍在強調「中華民國是主權國家」，此一立論不僅對北京站不住腳，對華府也站不住腳。就團結內部而言，台灣是個主權獨立國家，名字叫中華民國，勉強可以當作橋段。不過，面對國際，面對中美，還在高喊「中華民國是主權國家」，便顯得蒼白無力且自縛手腳。尤其是主要盟友美國，「台灣關係法」不承認中華民國，台灣還不自稱台灣，不是自我混淆嗎？馬政府明知「台灣關係法」以台灣為主體，又倒退至中華民國包括中國與外蒙古，意圖似乎就是眾所質疑的「疏美親中」。

對於中美關係對台灣的影響，小英政府屢屢提及「台灣關係法」，便應切記「台灣關係法」是美國停止承認「中華民國」之後的產物。這部國內法，不是中美三公報的補充，而是與三公報互斥而自成體系。華府對中華民國與中華人民共和國的「中國代表權」，既然已經捨此就彼，依據「台灣關係法」，協助防禦的是「台灣」（包括台灣與澎湖列島），而非「中華民國」。小英政府矛盾並提「台灣關係法」與「中華民國是主權國家」，等於是將「台灣」牽拖進跟「台灣」無關的一中漩渦，華府一中政策（中國代表權在北京）與北京一中原則（台灣是中國的一部分）本來可區隔之處，也因此界線模糊起來，難謂明智。

對本土政權，國共定義的兩岸關係是假議題，建構指向台灣國家正常化的論述才是真議題。如果沿用國共的思維與話語，小英政府等於無端將自己置入「反分裂國家法」的管轄範圍。至於「台灣關係法」，則是美國從二戰結束佔領台灣、蔣介石軍隊代表盟軍接受台灣日軍投降、默認中華民國暫借台灣做為國際反共前線、中國代表權歸屬北京形成國際共識、正視「舊金山和約」未規定台灣歸屬他國、從而以台灣及其人民為對台政策主體，逐步讓尚未國家化的台灣朝自我統治發展的結論。這就提醒小英政府，不能只從「台灣關係法」解讀「提供防禦性武器給台灣人民」，而要以行動實踐其為台灣正常化鋪陳的路徑圖。

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