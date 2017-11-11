自由廣場》阿莉芙 導演與觀影者

◎ 吳馨恩

獲得兩項金馬獎提名的原住民族跨性別電影─《阿莉芙》，引起許多性別平權界人士的關注，我也看過了這部電影，隨後我在想想論壇投書一篇「Rape Jokes Aren’t Funny! 忽視受暴者的《阿莉芙》」，表示當中主角阿莉芙（舞炯恩．加以法利得飾）明明不斷掙扎反抗，卻遭到室友李佩貞（趙逸嵐飾）強吻強行發生性關係，理論上就是強暴，但電影又以幽默的方式呈現，引發我及一些性侵倖存者朋友的創傷反應。

對此，王育麟導演透過《阿莉芙》官方粉專及個人臉書，表示兩人為親密室友、好姊妹，那句李佩貞說：「小心我強暴妳」不是強暴恐嚇，而只是「朋友之間的玩笑打鬧與試探」；即使阿莉芙在劇中從頭到尾沒有說任何有關「同意」的言詞，相反地是不斷掙扎反抗，說著「你不要脫」也只是表明不要脫衣服，她的嘆氣與閉眼就是態度上的「默許同意」。

縱使他是導演，我只是觀影者，但我完全無法同意這樣的說法，女人的意願不該由男人來詮釋。

絕大多數的性侵都發生在熟人與親密關係之間，情境未必能強烈拒絕反抗；現代婦女基金會不斷努力倡議著「沒有同意，就是性侵」（Only Yes Means Yes），呼籲大眾注重女人表達意願的權利；女性主義學者─林芳玫教授也在其著作《色情研究》表明，從語言學的角度，女人說不或沒有說話被視作要，就使得女性話語失去意義，是對集體女人言論自由的侵犯。

且從心理學的研究統計得知，多數的強暴者會說服自己「對方沒有反抗／拒絕」、「對方看起來想要」，並在人際網路與法庭上如此攻擊受害者，積極同意權的概念才能讓強暴者真正反省「對方到底有沒有同意」。

「身體語言」或「情境」實際上非常容易造成性主動方單方的誤判，引發許多不必要的悲劇發生，縱使王育麟導演並無此意，這樣的呈現手法也會深化觀眾認為「沒有得到同意也未必是強暴」，還出現在主打性別議題的電影中，實屬不妥。

我們都應該改造文化中性別腳本，讓性暴力能真正從社會中消失。

（作者為婦女團體工作者）