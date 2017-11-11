自由廣場》川習賓主盡歡？

◎ 張旭成

中國政府安排川普總統在北京四十八小時的國是訪問，真是煞費苦心。高規格接待之外，還使出取悅和討好川普的各種招數，降低川普對中施壓貿易和北韓的壓力。

中美雙方企業簽了卅四項合作項目，號稱兩國史上最大商務交易，價值二五三五億美元（約七．七兆台幣），讓川普面子上很光彩，也可對他美國支持者有交代，但被不知趣的美國媒體打臉說這些合作大都是聊備一格，只是意向書或備忘錄形式，並非真正合約。

削減對中國每年超過三千億美元逆差的貿易是川普此行重大任務之一，雖然他在記者會上對東道主說了一些好聽的外交言語，但他心知肚明迄今美中貿易談判成效有限，習近平並沒有真正讓步。因而他率直指出目前貿易結構是扭曲的，美中應有真正公平貿易，中國市場應向美國科技公司開放，中國不應強迫美國公司科技轉移等等。

處理北韓核武威脅是川普此行的另一重要和迫切問題。在記者會上，雖然聽到雙方對北韓無核化有共識的外交辭令，但卻未透露中國是否同意具體或新的措施，顯然川普並未能成功說服習近平更積極反制北韓。

習近平在中共十九大政治報告中，誇稱中國是負責任大國，致力於支持國際合作，卻未提其盟友北韓的核威脅。川普總統及他前任曾多次敦促中國約束北韓試爆核武及試射長程飛彈，北京置之不理，對聯合國制裁北韓的決議陽奉陰違。

習充滿自大，在政治報告中以大國／強國描述中國。他稱中國在南中國海建造人工島嶼是五年任期中一大亮點，卻挑起與亞洲國家及美國衝突。

美國國務卿提勒森在華府智庫的演講即嚴厲批判北京在南海島礁填海造陸，擴大其主權聲索是違反國際法準則與破壞國際秩序。提勒森表示，美國不會坐視中國在南海的挑釁行為，將強化與擁有共同民主價值的印度、日本、澳大利亞的合作，抵禦中國在該地區日益增長的影響力。

川普此行最大的收穫是見證中共政權如何安撫和操弄外賓，並進一步瞭解習近平的「大國夢」。川普政府的中國問題專家曾多次向他分析習近平的富國強兵、與美爭霸及取代美國成為世界超強的長期欺敵策略。習近平確實在政治報告公開承諾強軍的計畫，在本世紀中葉以前打造一支世界一流的軍隊，能打仗也能夠打勝仗，與美爭霸。

與歐巴馬的智囊相比，川普的國安團隊更能夠知己知彼，認清敵友和重視實力，因為嚇阻中國霸權，必須依賴實力（peace through strength）。因而川普改變歐巴馬每年削減軍事費用，大大提高國防預算。

（作者為前國安會副秘書長）