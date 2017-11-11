自由廣場》司馬庫斯垃圾瀑布

◎ 王錫璋

報載司馬庫斯竟累積了一座「垃圾瀑布」，相當驚人；另，玉山國家公園等也常見垃圾。隨手丟垃圾，是國人不良習慣之一。

上兩週到日本立山、上高地等國家風景區遊覽，發現即使遊客很多，沿途卻少見垃圾。除了他們從小被教導不丟垃圾，環保教育成功外，與國家公園等地限制私家車使用或有一定的管制時間，隨時有標示或圖像等在提醒民眾，也很有關係。例如，在那谷寺裡的小徑，便有「護美小僧」石雕一座，雖不大，卻頗有意義。小僧拿著竹掃把，好似要打掃落葉，後面卻有一日文牌示，意思是告訴遊客：「自己的垃圾，自己親手帶走，這是守護環境的第一步。」

自己的垃圾自己帶走，才能維護環境的景觀，所謂「淨山」、「淨灘」活動，就不那麼必要，更不會有什麼「垃圾瀑布」出現了。

（作者為台北市民）

◎ 張國輝

有「上帝的部落」美譽的司馬庫斯，在爆紅後垃圾隨之而來，驚人的垃圾量由道路的邊坡宣洩而下，宛如一條「垃圾瀑布」。

垃圾的來源眾說紛紜，有說是部落居民棄置的，也有說是遊客製造的，不論是誰造成的，筆者認為是當地環保單位未堅守「破窗理論」的結果，也就是說，有人開始丟下第一堆垃圾時，沒有人制止，於是越丟越多，等到成為問題時，要善後就要付出好幾十倍的代價。

司馬庫斯垃圾瀑布的問題，如果是來自居民與遊客，或能透過勸導加以制止，怕的是不肖的清運業者，一車車的偷倒，美景將埋沒在垃圾堆裡。

（作者曾任台中市議員、台中市政府社會處長）