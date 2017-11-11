自由廣場》水利 人事 財務

◎ 張炎銘

行政院會通過「農田水利會組織通則」部分條文修正草案，農田水利會將從現行法人改制為公務機關；消息一出，引發兩極激烈反應。

農田水利業務具有高度公共事務性質，日治時期就有「官設埤圳」推展灌溉事業，後來成立「水利組合」奠定目前水利會「特別法人」的基礎。會長早期也是官派，後來才有會員選舉。從歷史上看，也是擺盪在「公務機關」與「法人」之間，是否改制是利弊兼具、如何取捨的問題。

水利會是依照水利法第十二條「秉承政府推行農田灌溉事業」而設立，以前主管機關是水利單位；但組織通則的主管機關已改為農委會，改制為公務機關後其上級機關還是農業部？還是考慮「用水一元化」，且抗旱的終極武器就是停灌、休耕，是否要如同水保局、林務局，將其灌溉業務納入環資部？

比較棘手的是人事與財務。水利會人員並沒有全部通過國家考試，改為公務機關後，這些人如何銓敘？特別為這些人舉辦特考？這對年長、已脫離課本數年者並不公平，因此如何保障既有人員權益應是優先思考課題。

全國十七個水利會，財務狀況差異極大，這些水利會財產如何處理？財務狀況較好的水利會，通常會反對改制，因公務機關的會長，經費運用上一定不如法人方便；而財務狀況不佳的水利會，要煩惱年度經費，改制後編列公務預算，因此會偏向贊成。但若改制為公務機關，有必要這麼多水利會嗎？是否要整併？如何整併？

以水資源運用觀點，改制為公務機關是較有利。農業用水量、水權量都占約全國七十趴。農業水權如何依照作物種類、灌溉面積調整？農業用水如何節約、有效利用？會長若改為官派，當然「溝通」會更容易。有些水利會將旱季水權移調給工業用水使用，常遭詬病，若無財務壓力，或許這些水權能重新分配。

當然，水利會員會擔心公務機關的行政效率、公務員的服務熱忱，但世事無絕對，有利就有弊，不是嗎？

（作者為退休人員）