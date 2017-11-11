自由廣場》核災 空汙 潔淨能源

◎ 張世昌

近來空汙似已成為熱門議題，然而，目前輿論未見理性探討真正成因與因應之道，多集中於燃煤發電廠（如台中火力發電廠）空汙排放量的檢討。殊不知燃煤電廠空汙量至多僅占單一地區空汙量百分之十幾，就算全台灣燃煤電廠都關閉，仍有八成多的空汙源會繼續在天空飄散。

境內空汙有三大來源，固定、移動與逸散。以台中為例，固定汙染源比重約卅一．七％、移動廿九．二％、逸散卅九．二％，大致各占三分之一。燃煤發電廠屬其中的固定汙染源，檢討這部分只能觸及一部分問題，若期待藉此解決空汙，結果可能會令人失望。因此，不只燃煤電廠，包括工廠排廢氣、公車汽機車排煙、工地揚塵等問題都必須一併面對，才能發揮綜效。

近來有一種邏輯詭異的說法，指核能雖可能是「一次致死的災難」，但質疑「非核家園」政策的基礎是建立在「假設的議題」上；而燃煤發電排放PM2.5等汙染物卻是一種明確的「慢性自殺」。若要二擇一，暗示大眾寧可選核能，因為那只是建立在假設的核災議題上。這實在匪夷所思，蘇聯車諾比、日本福島等核災給人類的教訓殷鑑不遠，「非核家園」擔心的災害怎會是「假設的議題」呢？

根據台電統計，目前核能發電量約占台灣整體發電十二％，亦即三座核能電廠僅貢獻十二％電力，而燃煤發電高達廿八％。若按照上述以核能取代燃煤的邏輯，是否意味著不只核四，台灣可能還需要核五、核六，才能取代不用燃煤發電的缺口？國人願意接受嗎？或是有哪個縣市願意接受興建核能電廠？

事實上，不論是核能或是燃煤，都不應做為永續採行的發電方式，儘管兩種都使用多年，台灣仍應努力改變錯誤，廣泛追求潔淨能源。像是南韓首爾二○一二年推動的「省下一座核電廠」計畫，透過再生能源、能源效率提升與節能，成功減少相當一座核電廠的發電量，不但強化國民追求永續綠能的意識，也防止核電廠持續擴張的趨勢。這樣的過程或許艱辛，但絕對值得台灣效法。

（作者為公務員）