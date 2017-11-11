自由廣場》剛性法律不利企業發展

◎ 黃培泉

一例一休終於在賴揆就任三個月後馬上提出「四不變四彈性」的修正勞基法，有些勞工代表及專家學者批評蔡政府向資方傾斜，是否真的偏向資方而背棄勞方可分三大面向討論：

一、原來一例一休改成最多可工作十二天，好似背離週休二日的精神，比較客觀的說法應該是，一例一休叫做剛性週休二日，即將修正的勞基法叫做彈性週休二日，但無論那一種週休二日，一年就是有一○四天的週休二日，不只提供老闆彈性也同時提供勞工朋友更多累積放假的機會。台灣中小企業約一四○萬家，全體員工八百多萬約佔全國勞工八成以上，平均一家公司含老闆不到六人如何做到剛性的週休二日，再加上創世界紀錄休假日加班費從原來的二倍變成四倍，造成老闆放棄接單，有些需要加班費的員工反而賺不到加班費，造成雙輸的局面。其實不只中小企業，連軍公教都沒有剛性的週休二日，戰備來了軍警沒有剛性週休二日，運動會親子會輔導老師沒有剛性週休二日，專案計畫值班公務員沒有剛性週休二日，有些屬於義務性質或責任制的也沒加班費，但為了整個團體運作順利，犧性一點小我也在所難免。

二、每月最多加班五十四小時，三個月最多一三八小時，若能改成每一季最多一三八小時可能會更好。對資方當然是利多，但加班必須多付二倍薪，若老闆能爭取到更多訂單賺更多的錢而多發些獎金，對勞方也不完全是利空。

三、七天假的迷思，當時軍公教從二週上班八十四小時調成週休二日就已取消七天假，如今不管是剛性的週休二日或彈性的週休二日，休假日都是一年一一五天，比當年二週上班八十四小時多了六天，只要是放假日上班就是雙倍薪，再加上新增上班半年就有三天假，現在勞動條件比以前改善良多（一年放假日都是52×2+11國定假日=115天，比二週上班八十四小時多了十三天、扣掉七天假還多六天）。

當然，台灣勞動條件還有改善空間，但值此工業4.0、全世界都提供更友善的投資環境來鼓勵投資，太剛性的法律不利企業發展，若能給企業多一些彈性但要求政府嚴格實施勞檢，並鼓勵勞工檢舉違法老闆，以代位求償的方式保障檢舉勞工的權利，因此提供友善的投資環境，增加很多就業機會，薪資自然提升，造成企業勞工政府三贏的正向循環。否則限縮企業發展也不利勞工朋友工作機會與福利，畢竟賠錢的生意沒有人會投資的。

台灣以前的法律都立法從嚴執法從寬，空有嚴格法律無法執行反而造成官商上下其手的空間。若能改成立法從寬執法從嚴，彈性立法強力執法，推出一部一千萬勞工朋友都有保障都可行的勞基法，才是我們應該努力的目標。

（作者為美商趨網亞太區總經理）