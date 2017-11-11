自由廣場》民主台灣這個公約數

◎ 張世賢

美國總統川普首訪中國，中國最高領導人習近平以皇帝規格的排場接待，使得商人性格的川普頗為受用，頻頻讚嘆中國的文化、歷史，形容雙方的會談「很棒」，甚至讚賞習近平是「非常特別的人」。被灌了迷湯的川普還說，「我對你們有一種極為親切的感覺，非常投緣，我想我們會做出一些很了不起的事」。

上述談話即使是一種外交辭令，也讓人嗅到了中國經濟起飛後國際氣氛的明顯轉變。西方國家在「有錢的」中國面前，在龐大經貿利益的引誘下，已經不再強調民主、自由和人權。這不得不歸因於追求利潤的資本主義蓬勃發展後，各國不斷上演大吃小、強凌弱的經貿戰爭，且其政權的存續也大多取決於國內經濟的盛衰，敢為上述「普世價值」雄辯的政治家便日漸稀少了。

中國把極權專制的優點發揮到極致，它可以犧牲人民的基本人權甚至財產、生命，集中力量迅速建設，在經濟上超日趕美，在軍備上雄霸一方，野心外露的擴張姿態，已經成為可能使文明倒退的一股逆流。

面對這個處心積慮要併吞台灣的強鄰，我們除了努力突破經濟困境外，實在沒有其他的選擇。誠如昨日自由時報社論指出的，「要警惕台灣的脆弱性與被動性，不必拿風吹草動來自己嚇自己，但一定要自助人助，自己護自己。」在目前的國際形勢與人心需求下，搞好經濟乃是首要的自助護己良方。

台灣又為修正勞基法而爭吵不休。如果我們都想守護這塊自由民主的淨土，不想活在中國那種缺少人性尊嚴的極權專制社會下，勞資雙方就必須敞開心胸，平心靜氣制定合情合理的勞動準則，以創造共同的最大利益。我們盼望，勞團和各黨從政者都能高瞻遠矚，協力打造勞資關係的堅實基礎，不為選票或個別的利益而做惡意批判，讓台灣從此順利發展經濟，才能撐住自由民主的大旗。

（作者為退休研究員）