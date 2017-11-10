台美關係 「想要的」與「該給的」

川普首度訪問中國，參觀紫禁城太和殿、中和殿、保和殿，在寶蘊樓茶敘，暢音閣賞京劇。習近平親自導覽，晚宴設在建福宮，晚宴後兩人還在三希堂茶敘。美中貿易、朝鮮半島，都是川習的焦點。有學者說：習近平對川普如同皇帝般招待。但，習近平以帝王之姿接待川普，乾隆皇帝的「十全武功」，恐怕更接近他想暗示的政治象徵。不論如何，紫禁城成為政治劇場，至少透露出近來的國際氣氛，那就是，西方已不得不接受具有中國特色的大國崛起，不像過去企圖以普世價值和平演變中國，雖然在地緣政治上也產生圍堵中國的新一輪合縱連橫。

其實，川普並不是第一個西方領袖，停止在中國領袖面前強調民主、自由、人權。今年七月，諾貝爾和平獎得主劉曉波遭中國監禁致死，當時在德國漢堡舉行的G20高峰會，西方領袖無人在習近平面前對此表達關切。美國「時代雜誌（Time）」亞洲版最新一期封面，以英文及簡體中文下標題「中國贏了（China won）」。中國贏了甚麼？許多人視之為全球經濟引擎固是明顯的面向，更深層來看中國還贏得了一黨專政、開發獨裁的價值格鬥。可以想像，十九大定於一尊的習近平，未來將更無視於普世價值的雄辯，而事實上也早已沒有西方領袖願意為普世價值犧牲本國的經貿利益。上個月，川普的前首席策士巴農公開演講說：自己不主張將美國價值強加於其他國家，美國有自己信仰的普世價值，但美國無法強迫他國。從普世價值退縮到美國價值，不要求其他國家接受美國價值乃至普世價值，儼然成了國際政治的新主流。

如此國際氣氛，對習近平的大國崛起，當然是有利的環境。這樣的價值翻轉，也難免會讓習近平更加肆無忌憚地加強對內鎮壓。劉曉波、彭明、楊天水，一個個中國的良心被摧殘其身體以摧殘其精神，如果從來沒有進入他國與中國的領袖會談議程，那就意味著西方國家已經沒甚麼籌碼攔阻中國的「再專制」了。如此這般，台灣人民尤其是民主統派就要有心理準備，在很長一段時期中國的民主化難以指望。如何力抗專制中國壓力，包括窮台與統戰之雙管齊下，以及克服台灣內部民主不能當飯吃的短視近利，為台灣的核心價值打一場持久戰，幾乎成了我們的必修課。假使缺乏維持現狀的軍經硬實力，那麼維持現狀恐怕只是一廂情願。

昨天的「中美元首共見記者」，川習皆未提及台灣議題。台灣，看來不是主題，但中美兩大國關係，從兩個國家的力量對比到領導特質，都在為台灣形塑一個不同以往的國際力場。夾在中美兩個大國之間，台灣對中國，不論是推崇其經濟進步或厭惡其文明退步；台灣對美國，不論是期待它基於美國利益協防台灣，還是擔心它與中國交易而採模糊策略，最關鍵的憂患意識仍在於，要警惕台灣的脆弱性與被動性，不必拿風吹草動來自己嚇自己，但一定要自助人助、自己護自己。民主、自由、人權，如果是核心價值，台灣人民就不能幻想，幾乎沒觸及這些核心價值的川習，會將民主、自由、人權當作中美台三角互動的基石。

中國的官媒「環球時報」，在「中國公眾大多喜歡特朗普（川普）的什麼」社評中，特別突出一點：川普的「美國優先」情結很重，但他同時似乎是對華政策方面的務實派，對外交意識形態化不感興趣，迄今沒怎麼拿「人權」等亂七八糟的事情糾纏中國，這讓中美關係可以集中於實質問題的合作處理。於是乎，川習幾番互動營造的大國關係，在哪些方面比較可能獲得進展，在哪些方面可能發生壓抑作用，大家也不難想像。國際理想主義潮去，國際現實主義潮來，台灣要維持民主、自由、人權現狀，追求正常國家願景，需要貼近現實感的智略與行動。朝野與國人也要體認到，台灣關係法、六項保證之外，台灣之於美國，「想要的」與「該給的」，操作應該務實而非民粹。