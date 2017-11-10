自由廣場》技職教育不能再摧殘了

◎ 周倪安

近日技專校院招生策進總會投書指出，一○七學年度四技二專日間部聯合登記分發，總成績採各科目彈性權重機制，及專業科目權重總和需高於共同科目權重總和至少一個權重。說可以「凸顯各校系科特色」、「有助於同學適性發展」，且「符合技職教育招生以專業科目作為選才優先考量的原則」，不會有技專校院「一般大學化」及「便於選取共同科目優越學生」之疑慮。真是「欲蓋彌彰」。

將過往總成績採各科目權重機制，共同科目國、英、數權重各一（三×一為三），專業科目（一）、（二）權重各二（二×二為四），共同科目與專業科目比重為「三比四」；修正為共同科目國、英、數權重各一至二（三×二為六），專業科目（一）、（二）權重各二至三（二×三為六），共同科目與專業科目比重為「六比六」，但因有「專業科目權重總和需高於共同科目權重總和至少一個權重」之規定，所以共同科目與專業科目比重為「五比六」。

共同科目與專業科目比重由「三比四」改成「五比六」，小學生就看得懂，顯然有助於普通高中考生，而不利於高職考生。不但不「符合技職教育招生以專業科目作為選才優先考量的原則」，也造成技專校院「一般大學化」及「便於選取共同科目優越學生」之事實。至於是否有利於「凸顯各校系科特色」及「同學適性發展」，則見仁見智。

一味地將專科學校改成科技大學，使「技職教育過度學術化」，就是過去二十年來台灣技職教育被消滅的元凶之一。如今因大學太多，加上普通高中生與高職生嚴重失衡及少子化等因素，許多科技大學面臨招不到學生的窘境。而上述總成績採計方式，說穿了，其實是「讓招不到學生的科技大學，便於搶收人數較高職生多的普通高中生」。

（作者為台聯組織部主任、前立法委員）