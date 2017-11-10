自由廣場》墾丁的風景與大街

◎ 楊永年、張怡

由於每年有八百萬人次前往墾丁觀光旅遊，帶動龐大的商機，並已成國家重要觀光與風景區。因此，墾丁的「建設」不純是在地或地方議題，除了是全國風景區，也是國外觀光客喜歡的旅遊勝地。然而，最近卻因為墾丁「轉運站」設立，引發許多不同的聲音質疑，墾丁大街口為何要設轉運站？作者基於以下四點質疑，進一步認為轉運站的設置決策應予擱置：

一、設轉運站是誰的利益？墾丁設置轉運站的決策過程並未公開，以目前的資訊推論，這儼然是「由上而下」的政策，忽略居民與遊客對生態環境的感受（因應居民的要求，才開說明會）。由於轉運站鄰近遠近馳名的「墾丁大街」小吃，讓人充滿想像，是否要把旅客帶到「墾丁大街」攤販消費？那麼，這是誰的經濟利益，也就非常清楚。問題在於，這樣的經濟利益，卻必須付出生態破壞（入侵）、空氣污染的社會成本，因為這塊轉運站「預定地」距離海岸僅約二百公尺。那麼，設置轉運站如何能夠補償生態與環境成本？

二、設置轉運站無法解決交通壅塞問題：墾丁大街口設轉運站，主要訴求是解決交通壅塞問題。但墾丁大街係由諸多攤販佔據兩線省道所組成，固然成功的吸引大批觀光客到此消費，因長期違法佔用車道，幾已被執法單位默認為「合法」佔用車道的攤販；再者，載大批旅客至違法攤販消費，邏輯也有問題。就因為地方政治利益與勢力的介入，讓執法單位無法「公正執法」。因此，我們可以推論轉運站的設置，不只不會改善交通打結，還可能惡化交通。因為轉運站可能帶來更多的人潮，讓墾丁大街「癱瘓」。

三、轉運站規劃資訊並未公開：為在墾丁設置轉運站，總共編列四千五百萬經費。然而，在屏東縣政府官網，卻僅找到「一頁」的摘要，以及八頁的地方說明會（有既定立場且各說各話）會議紀錄資料。以目前屏東縣政府九頁的公告訊息，等於每一頁價值五百萬台幣，不符合行政透明的原則。縣府雖言明委託顧問公司研究訊息，但官網並無該研究報告，亦無評估有無其他設置點的考量訊息。讓人不禁懷疑，籌設轉運站的過程，存在不足為外人道的隱情？

四、設置轉運站後之交通規劃不明：縣政府除不斷重複轉運站能夠解決交通問題的口號外，並沒有提出具體方案。理論上，專業的交通規劃，會搭配科技軟體，進行結果模擬，藉此驗證，預計施作的交通規劃是否可達預期的成效。筆者觀察，交通部補助縣政府的規劃花費近兩百萬，委託的規劃公司網頁也有交通科技軟體的介紹。但每次請交通部提供模擬結果，交通部推給縣政府，就沒下文。連基本模擬結果都無法提供，難怪居民質疑轉運站只是一個為花錢而花錢的政策，無法解決交通問題。

綜言之，目前墾丁設置轉運站的理由難以說服社會大眾，應予擱置。再者，交通執法屬地方業務，屏東縣政府應展現魄力，讓攤販違法佔用「省道」的現象改善，再來討論在那裡與要不要設置轉運站比較合理。

（作者楊永年為成大政治系暨政經所教授，張怡為律師）