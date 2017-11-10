自由廣場》從能源安全看液化天然氣

◎ 呂錫民

天然氣相較於煤炭及石油等傳統燃料，具有較高能源效率及較低環境污染，近年來，受到環保意識、溫室氣體減量等壓力，許多國家開始增加天然氣能源使用。自從二○一六年新政府上台，台灣能源政策朝向非核家園及低碳經濟發展，規劃二○二五年燃氣發電容量占比五十％，天然氣在我國未來能源結構高居關鍵首位。

我國天然氣供應絕大部分仰賴液化天然氣（LNG）進口，LNG供應關係到國家能源安全考量。二○一六年我國LNG進口量一四八四萬公噸，預估到二○二五年達二三五四萬公噸，大幅成長五十八％，因應天然氣大量使用到來，積極進行LNG進口基礎建設開發屬刻不容緩。

台灣現有兩座LNG接收站，儲槽容量五十一．六萬公噸，兩座LNG接收站及管輸能力接近滿載，二○一六年儲槽容量週轉天數十五．五天，相差法定容量天數十五天不遠，LNG接收站擴充或興建為當務之急。

目前中油已取得第三天然氣接收站獨家經營權，主要因應台電大潭燃氣電廠擴建及北部民生用氣需求，預計二○一六年開始籌建，二○二三年完工使用，總規劃年營運量為六百萬公噸，場址規劃在桃園觀音觀塘工業區，但是因為卡在環評，一直無法施工，是為未來能源供應一大隱憂。

在國際LNG市場動態上，美國頁岩氣開採持續成長，剛好滿足亞太地區新興國家LNG持續需求增加，同時也帶動LNG價格下降，對於亞太地區國家未來進口LNG成本降低具有顯著效益，有利於未來燃氣發電布局，靈活化國家能源安全策略空間。未來LNG供應來源布局，將成為亞太地區重要國家能源安全戰略。

未來，我國應該密切關注國際天然氣現貨市場發展狀況，才能取得有利的天然氣採購成本，尋求便宜及多元的替代供氣來源，一方面有助於降低我國能源安全進口來源風險；另一方面則有助於減輕使用低碳電力的負擔程度，提升我國整體能源安全。

另外，目前南海主權爭議衝突逐漸升高，影響我國能源安全的穩定供應，考量新巴拿馬運河拓寬運送成本效益，可積極尋求來自美國具有經濟效益的LNG長期合約洽購，藉此分散南海運輸風險，利於多元進口來源策略。（作者為工研院能環所退休研究員）